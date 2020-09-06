يوافق اليوم السادس من سبتمبر عيد ميلاد الفنانة المصرية الراحلة ” رجاء الجداوي ” .. وحرصت إبنتها ” أميرة مختار ” على إحيائه عبر حساب والدتها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

حيث نشرت أميرة عددا من الصور ومقاطع الفيديو من إحتفال الفنانة الراحلة بعيد ميلادها في العام الماضي في حديقة منزلها بحضور عدد من أصدقائها مثل الإعلامية بوسي شلبي والفنانة دلال عبد العزيز .

وكتبت في تعليقها على ذلك قائلة : ” 6 سبتمبر 2019 آخر عيد ميلاد لمامي ” .

كما نشرت الإعلامية ” بوسي شلبي ” صورة عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” للمصحف الشريف الذي قدمته كصدقة جارية على روح رجاء الجداوي .

وعلقت على الصورة قائلة : ” بكرة عيد ميلاد حبيبتي الغالية رجاء .. وحشتيني يا غالية .. عيد ميلادك كنتي بتجمعينا كلنا ان شاء الله بكره نجتمع في الدعاء لك ” .

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا في شهر يوليو الماضي عن عمر يناهز 86 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد .