تزامن يوم الثلاثاء الماضي مع ذكرى رحيل الفنان الكبير حسن فايق، حيث توفى 14 سبتمبر 1980، ويعد حسن فايق واحداً من أشهر وأهم فنانى الكوميديا و نجوم الزمن الجميل ممن أضحكوا الملايين بأدواره خلال مسيرة فنّية طويلة تألق فيها مــا بين السينمـا والمســرح، بعدما صار واحد من أهم نجوم الكوميديا.

وبهذه المناسبة تداول روّاد بعض مواقع التواصل، آخر صور للفنان قبل رحيلة، وبدت عليه علامات الشيخوخه، وركّزت التعليقات على هذا التغيير الكبير، حيث رأى الرواد أنه تغير كثيراً عما عرفوه مقارنة بتلك المرحلة وحتى رحيله، وحقق المنشور عددًا كبيرًا من التعليقات التى لم تخل من الدعاء للفنان صاحب لقب ” أبو ضحكة جنان” بالرحمة والمغفرة.





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نشأته وبدايته الفنّية :

اسمه كاملاً (حسن فايق محمد الخولى)، ولد بمدينة الإسكندرية في عام 1898، بدأ رحلته الفنية مع فرق الهواة بعد وفاة والده الذي كان رافضًا لعمله في مجال الفن وهو في الـ16 من عمره في مسرحية (فران البندقية) مع روز اليوسف، بعد ذلك انضم إلى فرقة عزيز عيد، ثم تركها ليقوم بتكوين فرقة وافتتحها بمسرحية من تأليفه بعنوان (ملكة جمال) عام 1919.

بدأ حسن إلقاء المنولوجات الفكاهية وكان يقوم بتأليفها وتلحينها، وساهم بأزجاله التي كانت تقوم بالنقد الاجتماعي، وعمل مع فرق رمسيس وجورج أبيض ونجيب الريحاني وإسماعيل يس وفرقة التليفزيون المسرحية.

أشهر أفلامه :

اشتهر حسن فايق فى أدوار الكوميديا من خلال الأدوار المساعدة، ومن مسرحياته : (حكم قراقوش) و(الدنيا لما تضحك) و(الستات مابيعرفوش يكدبوا) و(إلا خمسة). لكنه اشترك فى بطولة أفلام عديدة مع كبار النجوم مثل إسماعيل يس، ومن أشهر أدواره الكوميدية (أم رتيبة، الزوجة 13، ليلة الدخلة، بسلامته عايز يتجوز).

حياته الشخصية وزيجاته :

أما عن حياته الشخصية، يُشار إلى أن الراحل حسن فايق لم يكن يحب التحدث كثيراً عن حياته الخاصة، وكان يصر على إبقاء أسرته بعيدة عن الأضواء. لكن عُلم أنه تزوج مرتين، أولاهما من نعيمة صالح التي أنجبت ابنتيه (وداد ،وعليّة)، والتي عاش معها 40 عاماً، أي حتى وفاتها.

أما زواجه الثاني فكان من حورية صبور التي كانت تبلغ الثلاثين من العمر، وهو ما عرّضه حينها لموجة من الانتقادات لأنه تزوج بفتاة تصغره بسنوات كثيرة، ولأنه لم ينتظر مرور أربعين يوماً على وفاة زوجته حتى يقدم على هذه الخطوة. ويُذكر أن فايق توفي في أيلول (سبتمبر) من العام 1980 بعدما عانى من شلل نصفي، وعاش لمدة خمس سنوات على كرسي متحرك.

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