في شهر التوعية .. نجوم الفن يدعمون أطفال متلازمة داون : ” كروموسوم زيادة .. حب زيادة “

‎• بما إنّ ‏أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون ‎‏فتابعوا حساب نوح على انستجرام @noah_hesham ‎‏وهايشارككم كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون واتعرفوا عليه واستمتعوا بجماله ‎معلومة النهاردة : لما تتكلم مع طالب عنده متلازمة داون، استخدم لغة واضحة وجمل قصيرة، سيب له فرصة يستوعب اللي إنت قلته ويجاوب. استخدم الدعم الإيجابي عشان تزود ثقتهم في نفسهم. لازم ده يتعمل في البيت والمدرسة Since October is Down syndrome awareness month, follow Noah’s account @noah_hesham to see a fact everyday about Down syndrome and enjoy Noah’s beauty♥️ •Today’s fact: When speaking to a student with Down syndrome, use clear language and short sentences. Give them time to process what you have said and respond. Positive support should be used to boost their self-esteem. This should be done both at home and school. _________________________________________ Extra chromosome, extra awesomeness ‎كروموسوم زيادة، حب زيادة #DownSyndromeAwarenessMonth