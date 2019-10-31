في شهر التوعية .. نجوم الفن يدعمون أطفال متلازمة داون : ” كروموسوم زيادة .. حب زيادة “

يشهد شهر أكتوبر الجاري حملات التوعية بمتلازمة داون والتي تتم بشكل عالمي .. والتي شارك في دعمها عددا من نجوم الفن عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة .
ويتم ذلك من خلال نشر معلومات عن أطفال متلازمة داون مع صور تجمعهم بالأطفال .
فجاء الفنان ” محمد الشرنوبي ” عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” بنشر صورة له مع الطفل ” نوح ” من أصحاب متلازمة داون والذي لم يحصل على حقه في الالتحاق بحضانة مع باقي الاطفال كما إنه تم رفضه من قِبل إحدى الحضانات والذي لم تقبل اطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو متلازمة داون .
وكتب في تعليقه عليها : ” لما تتكلم مع طالب عنده متلازمة استخدم لغة واضحة وجمل قصيرة .. سيب له فرصة يستوعب اللي أنت قولته ويجاوب .. واستخدم الدعم الإيجابي عشان تزود ثقتهم في نفسهم من المدرسة والبيت ” .
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• بما إنّ أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون فتابعوا حساب نوح على انستجرام @noah_hesham وهايشارككم كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون واتعرفوا عليه واستمتعوا بجماله معلومة النهاردة : لما تتكلم مع طالب عنده متلازمة داون، استخدم لغة واضحة وجمل قصيرة، سيب له فرصة يستوعب اللي إنت قلته ويجاوب. استخدم الدعم الإيجابي عشان تزود ثقتهم في نفسهم. لازم ده يتعمل في البيت والمدرسة Since October is Down syndrome awareness month, follow Noah’s account @noah_hesham to see a fact everyday about Down syndrome and enjoy Noah’s beauty♥️ •Today’s fact: When speaking to a student with Down syndrome, use clear language and short sentences. Give them time to process what you have said and respond. Positive support should be used to boost their self-esteem. This should be done both at home and school. _________________________________________ Extra chromosome, extra awesomeness كروموسوم زيادة، حب زيادة #DownSyndromeAwarenessMonth
كما شارك الفنان تامر حسنى صورة له وهو يحمل الطفل نوح أيضا وعلق عليها قائلا : ” بما أن أكتوبر هو الشهر العالمى للتوعية بمتلازمة داون .. فتابعوا حساب نوح على إنستجرام .. والحساب ده هايشارككم كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون واتعرفوا عليه واستمتعوا بجماله ” .
وتابع : ” معلومة النهاردة : أول ما تعرف ان ابنك عنده متلازمة داون اتكلم مع أهالي تانيين في نفس موقفك .. ده هيساعدك تاخد نصايح عملية ودعم نفسي ” .
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• بما إنّ أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون فتابعوا حساب نوح علي انستجرام @noah_hesham و الحساب ده هايشارككم كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون واتعرفوا عليه واستمتعوا بجماله معلومة النهاردة : أول ما تعرف ان ابنك عنده متلازمة داون، اتكلم مع أهالي تانيين في نفس موقفك. ده هيساعدك تاخد نصايح عملية ودعم نفسي. Since October is Down syndrome awareness month, follow Noah’s account @noah_hesham to see a fact everyday about Down syndrome and enjoy Noah’s beauty♥️ •Today’s fact: When you know that your kid has down syndrome, talk with other parents in similar situations as yourself. This will help you get practical advice and emotional support. _________________________________________ Extra chromosome, extra awesomeness كروموسوم زيادة، حب زيادة #downsyndromeawarenessmonth
ونشر أيضا الفنان ” آسر ياسين ” صورة من مشاركته في الحملة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهو حاملا طفلا من أطفال متلازمة داون .
وكتب في تعليقه على الصورة قائلا : ” الأطفال اللي عندها متلازمة داون بيتعلموا وبيطوروا مهارات جديدة طول حياتهم بس ممكن يوصلوا لأهدافهم بمعدل مختلف .. ركزوا على الفرد واعرفوا قدراته واحتياجاته عشان تعرفوا تتعاملوا معاه ” .
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• بما إنّ أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون فتابعوا حساب نوح علي انستجرام @noah_hesham لو عايزين تعرفوا كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون واتعرفوا عليه وشوفوا بهجة أكتر♥️ معلومة النهاردة : الأطفال اللي عندها متلازمة داون بيتعلموا وبيطوروا مهارات جديدة طول حياتهم بس ممكن يوصلوا لأهدافهم بمعدل مختلف. ركزوا على الفرد واعرفوا قدراته واحتياجاته عشان تعرفوا تتعاملوا معاه. Since October is Down syndrome awareness month, follow Noah’s account @noah_hesham to see a fact everyday about Down syndrome and enjoy Noah’s cheerfulness♥️ Today’s fact: Kids with down syndrome can learn and develop new skills throughout their lives, but reach goals at a different pace. Remember to focus on the individual and learn about his or her capabilities and special needs to know how to deal with him. _________________________________________ Extra chromosome, extra awesomeness كروموسوم زيادة، حب زيادة #DownSyndromeAwarenessMonth
ونشر الفنان ” محمد هنيدي ” صورا تجمعه بالطفل نوح عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” وكتب معلقا عليها : ” معلومة النهاردة : التدخل المبكر بيعمل فرق كبير جدا في حالة الأشخاص اللي عندهم متلازمة داون .. معظم الأطفال بيبدأوا وهم لسة عندهم شهور .. أشهر حاجات موجودة في التدخل المبكر هي العلاج الطبيعي والتخاطب وتنمية المهارات ” .
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• بما إنّ أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون فتابعوا حساب نوح علي انستجرام @noah_hesham وهايشارككم كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون واتعرفوا عليه واستمتعوا بجماله معلومة النهاردة : التدخل المبكر بيعمل فرق كبير جدا في حالة الأشخاص اللي عندهم متلازمة داون. معظم الأطفال بيبدأوا وهم لسة عندهم شهور. أشهر حاجات موجودة في التدخل المبكر هي العلاج الطبيعي والتخاطب وتنمية المهارات. Since October is Down syndrome awareness month, follow Noah’s account @noah_hesham to see a fact everyday about Down syndrome and enjoy Noah’s beauty♥️ •Today’s fact: Early Intervention makes a HUGE difference for people with Down syndrome . Most children start therapy when they are infants. The most common early intervention services for babies with Down syndrome are physical therapy, speech and language therapy, and skills development. _________________________________________ Extra chromosome, extra awesomeness كروموسوم زيادة، حب زيادة #DownSyndromeAwarenessMonth
وجاء الفنان ” خالد النبوي ” حيث نشر عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة تحمل صورة له برفقة الطفلة ” فرحة ” من أطفال متلازمة داون .
وكتب خالد النبوي في تغريدته : ” الجميله دي إسمها فرحة .. وهي فرحة فيلمنا يوم وليلة قريبا ” .
الجميله دي إسمها فرحه .. وهي فرحة فيلمنا #يوم_وليله
قريبا..soon #منصور_الدهبي pic.twitter.com/1wICeKvabU
— Khaled El Nabawy (@KhaledElNabawy) October 29, 2019
وشارك الفنان ” خالد أنور ” صورة له مع طفل مصاب بمتلازمة داون وعلق قائلا : ” معلومة النهارده .. لكل الأهالى اللى عندهم طفل عنده متلازمة داون اعرفوا عن متلازمة داون .. كل ما عرفت أكتر كل ما قدرت تساعد نفسك وتساعد ابنك .. حِبه والعب معاه .. عامله زى ما هتعامل أى طفل .. اخرج معاه واتبسطوا مع بعض وفر له كل الفرص اللى هتخليه يكون أحسن ” .
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• بما إنّ أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون فتابعوا حساب نوح علي انستجرام @noah_hesham وهايشارككم كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون واتعرفوا عليه واستمتعوا بجماله معلومة النهاردة : لكل الأهالي اللي عندهم طفل عنده متلازمة داون، اعرفوا عن متلازمة داون. كل ما عرفت أكتر كل ما قدرت تساعد نفسك وتساعد ابنك، حِبه والعب معاه.عامله زي ما هتعامل أي طفل.اخرج معاه واتبسطوا مع بعض.وفر له كل الفرص اللي هتخليه يكون احسن Since October is Down syndrome awareness month, follow Noah’s account @noah_hesham to see a fact everyday about Down syndrome and enjoy Noah’s beauty♥️ •Today’s fact: To all the parents of kids with Down syndrome, learn about Down syndrome. The more you know, the more you can help both you and your child, love and play with your child. Treat him as you would treat any child. Take your child places, have fun together. Provide your child with as many opportunities for him to be better. _________________________________________ Extra chromosome, extra awesomeness كروموسوم زيادة، حب زيادة #downsyndromeawarenessmonth
يذكر أنه منذ بداية الشهر وقد شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة فى التوعية بمتلازمة داون وخاصة مع الطفل ” نوح ” الذي استأثر قلوب عددا كبيرا منهم .
وجاء من بينهم لاعب النادي الأهلي المصري ” أحمد فتحى ” و لاعب نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضى ” حازم إمام ” والفنان ” أحمد حاتم ” والفنان ” محمود عبد المغنى ” والفنانة ” ريهام عبد الغفور ” والفنان ” إسلام جمال ” موضحين معلومات حول متلازمة داون عبر حساباتهم على ” إنستجرام ” .