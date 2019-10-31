في شهر التوعية .. نجوم الفن يدعمون أطفال متلازمة داون : ” كروموسوم زيادة .. حب زيادة “

يشهد شهر أكتوبر الجاري حملات التوعية بمتلازمة داون والتي تتم بشكل عالمي .. والتي شارك في دعمها عددا من نجوم الفن عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة .

ويتم ذلك من خلال نشر معلومات عن أطفال متلازمة داون مع صور تجمعهم بالأطفال .

فجاء الفنان ” محمد الشرنوبي ” عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” بنشر صورة له مع الطفل ” نوح ” من أصحاب متلازمة داون والذي لم يحصل على حقه في الالتحاق بحضانة مع باقي الاطفال كما إنه تم رفضه من قِبل إحدى الحضانات والذي لم تقبل اطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو متلازمة داون .

وكتب في تعليقه عليها : ” لما تتكلم مع طالب عنده متلازمة استخدم لغة واضحة وجمل قصيرة .. سيب له فرصة يستوعب اللي أنت قولته ويجاوب .. واستخدم الدعم الإيجابي عشان تزود ثقتهم في نفسهم من المدرسة والبيت ” .

كما شارك الفنان تامر حسنى صورة له وهو يحمل الطفل نوح أيضا وعلق عليها قائلا : ” بما أن ‏أكتوبر هو الشهر العالمى للتوعية بمتلازمة داون .. فتابعوا حساب نوح على إنستجرام .. والحساب ده هايشارككم كل يوم معلومة عن أصحاب متلازمة داون واتعرفوا عليه واستمتعوا بجماله ” .

وتابع : ” معلومة النهاردة : أول ما تعرف ان ابنك عنده متلازمة داون اتكلم مع أهالي تانيين في نفس موقفك .. ده هيساعدك تاخد نصايح عملية ودعم نفسي ” .

ونشر أيضا الفنان ” آسر ياسين ” صورة من مشاركته في الحملة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وهو حاملا طفلا من أطفال متلازمة داون .

وكتب في تعليقه على الصورة قائلا : ” الأطفال اللي عندها متلازمة داون بيتعلموا وبيطوروا مهارات جديدة طول حياتهم بس ممكن يوصلوا لأهدافهم بمعدل مختلف .. ركزوا على الفرد واعرفوا قدراته واحتياجاته عشان تعرفوا تتعاملوا معاه ” .

ونشر الفنان ” محمد هنيدي ” صورا تجمعه بالطفل نوح عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” وكتب معلقا عليها : ” معلومة النهاردة : التدخل المبكر بيعمل فرق كبير جدا في حالة الأشخاص اللي عندهم متلازمة داون .. معظم الأطفال بيبدأوا وهم لسة عندهم شهور .. أشهر حاجات موجودة في التدخل المبكر هي العلاج الطبيعي والتخاطب وتنمية المهارات ” .

وجاء الفنان ” خالد النبوي ” حيث نشر عبر حسابه على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة تحمل صورة له برفقة الطفلة ” فرحة ” من أطفال متلازمة داون .

وكتب خالد النبوي في تغريدته : ” الجميله دي إسمها فرحة .. وهي فرحة فيلمنا يوم وليلة قريبا ” .

وشارك الفنان ” خالد أنور ” صورة له مع طفل مصاب بمتلازمة داون وعلق قائلا : ” معلومة النهارده .. لكل الأهالى اللى عندهم طفل عنده متلازمة داون اعرفوا عن متلازمة داون .. كل ما عرفت أكتر كل ما قدرت تساعد نفسك وتساعد ابنك .. حِبه والعب معاه .. عامله زى ما هتعامل أى طفل .. اخرج معاه واتبسطوا مع بعض وفر له كل الفرص اللى هتخليه يكون أحسن ” .

يذكر أنه منذ بداية الشهر وقد شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة فى التوعية بمتلازمة داون وخاصة مع الطفل ” نوح ” الذي استأثر قلوب عددا كبيرا منهم .

وجاء من بينهم لاعب النادي الأهلي المصري ” أحمد فتحى ” و لاعب نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضى ” حازم إمام ” والفنان ” أحمد حاتم ” والفنان ” محمود عبد المغنى ” والفنانة ” ريهام عبد الغفور ” والفنان ” إسلام جمال ” موضحين معلومات حول متلازمة داون عبر حساباتهم على ” إنستجرام ” .