كشفت وسائل إعلام هندية عن وفاة نجم بوليوود ” سيدهارت شوكلا ” صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز ال 40 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية .

حيث أشارت وسائل الإعلام إلى أن سيدهارت شوكلا قد تعرض لنوبة قلبية شديدة في الصباح والتي تم على إثرها نقله إلى مستشفى بومباي ولكنه كان غند وصوله إليها قد فارق الحياة .

وتسبب خبر وفاة الفنان الهندي سيدهارت شوكلا في صدمة لدى متابعيه ومحبيه خاصة وأنه كان لا يشكو من أية أمراض .. فيما أشار البعض في تغريداتهم على موقع تويتر إلى أن سبب الوفاة هو حصول النجم الراحل على لقاح فيروس كورونا .

يذكر أن سيدهارت شوكولا كان قد بدأ مشواره الفني في عام 2014 من خلال فيلم ” هامبتي شارما كي دولهانيا ” .. وحصل خلال مسيرته الفنية على عدد من الجوائز وكان آخر أعماله الجزء الثاني من المسلسل الهندي big boss الذي عرض هذا العام .