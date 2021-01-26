نشر أحد الحسابات المهتمة بنشر أخبار وصور ونجوم الفن صورة للفنان المصري ” محمود حميدة ” من مرحلة الطفولة .

وظهر محمود حميدة في الصورة التي كانت بالأبيض والأسود وهو طفلا في سنوات عمره الأولى .. وجاء في التعليق عليها : ” البرنس محمود حميدة ” .

وقارن المتابعون في تعليقاتهم بين شكله في الصورة وبين شكله الحالي .. فرأى الكثير منهم أنه ما زال يحتفظ بالكثير من ملامحه فيما أشار آخرون إلى أن مظهره تغير إلى حد كبير .

فجاءت التعليقات مثل : ” كان حلو وهو صغير ” و ” سبحان الله شكلو ما تغيرش ” و ” وسيم وهو صغير وهو كبير ” .