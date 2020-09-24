اختار الفنان المصري أحمد حلمي صورة من أرشيف عائلته ليفاجئ من خلالها متابعي حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام بدا أنها التقطت بالأبيض والأسود وظهر فيها طفلاً في أشهر عمره الأولى برفقة والديه. وأرفقها بتعليق طريف كتب فيه: “أيام ما كنا على الحجر”. وتبين أنه شارك من خلالها بتحدي “صور الطفولة” الذي ينتشر حالياً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن حلمي أثار الاهتمام مؤخراً بسبب تصريحات أدلى بها أثناء حلوله ضيفاً على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس على شاشة قناة DMC.

وتطرق خلال الحلقة إلى لقائه الأول بزوجته الفنان منى زكي. وكشف أنه اعترف لها بحبه بطريقة عفوية وصريحة جداً. وأوضح أنهما كانا على متن أحد المراكب حيث اصطحبها إلى المقدمة كما في فيلم “تايتانيك” الشهير وأخبرها أنه يريد الارتباط بها، مشيراً إلى أنها نظرت إليه وضحكت قبل أن تغادر إلى مؤخرة المركب من دون رد.

وتابع أنه ذهب لطلب يدها من والدها مع الإشارة إلى أنه لم يكن يمتلك المال. وذكر ان الوالد أبلغه بأنه يريد لابنته أن تعيش حياة مريحة وطلب منه أن يقطع وعداً بألا يخرج أو يبقة معها بمفردهما.