يبحث الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن صور تعود إلى أرشيف بعض المشاهير. وفي هذا السياق نشر أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة للفنانة القديرة نيللي ظهرت فيها برفقة أفراد من أسرتها.

وتبين أن الصورة التقطت خلال احتفالها بيوم ميلاد والدها سركيس أرتين كالفيان وظهرت إلى جانبهما والدتها فيروز وشقيقتها ميرفت. ولفتت الصورة أنظار الكثير من المتابعين وحققت عدداً كبيراً من علامات الإعجاب.

ومؤخراً وبعد غياب طويل عن الأعمال الفنية والأضواء تصدّرت الفنانة مؤشرات البحث على “غوغل” ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها المفاجئ مع الإعلامية بوسي شلبي.

ونشرت الأخيرة على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “انستغرام” مقطع فيديو وصورة جمعاها ونجمة الفوازير وأرفقتها بالتعليق: “أحلى نيللي” و”لسة زي القمر”. وهو ما أكده عدد كبير جداً من المتابعين الذين أروا أن الفنانة القديرة ما زالت تتمتع بالأناقة والرشاقة والاحتشام. وجاء هذا اللقاء على هامش الاحتفال بصدور السيرة الذاتية للفنان سمير صبري وتضمن حواراً مختصراً أكدت فيه اشتياقها إلى الجمهور.