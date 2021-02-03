تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صورة حديثة شهدت ظهور (يحيي) حفيد الفنان “يحيي الفخراني”، من إبنه “شادي الفخراني”، وأكد الكثيرين على تشابه ملامح الطفل الوسيم بعض الشئ مع جده الفنان الكبير .

والتقطت عدسات المصورين تلك الصورة خلال حضور الفنان يحيى الفخراني بصحة إبنه المخرج شادي الفخراني وحفيده حفل افتتاح أقدم العروض المسرحية الموسيقية بالعالم Music of sound، واستطاع الحفيد أن يخطف الأنظار بهذا الظهور النادر برفقة جده الفنان.

الفنان القدير يحيي الفخراني مع حفيده يحيي شادي الفخراني

في سياقٍ آخر، أكدت الدكتورة لميس جابر، زوجة الفنان يحيى الفخراني، أن زوجها بحالة صحية ممتازة، وأن ما تردد حول إصابته بفيروس كورونا ليس له أي أساس من الصحة. وأوضحت الدكتورة لميس جابر، في تصريحات خاصة ، أن الفنان يحيى الفخراني لديه تصوير غدا وطوال الأسبوع المقبل، لافتة إلى التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية بمواقع التصوير.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن النجم الكبير يحيى الفخراني قد بدأ تصوير مسلسله الجديد “نجيب زاهى زركش” ليكون أول مسلسلات رمضان 2021 فى أماكن التصوير، حيث وضع القائمون على العمل خطة لتصوير العمل والانتهاء من مشاهده بالكامل قبل حلول شهر رمضان المقبل لرغبة الفخرانى فى عدم التصوير بالشهر الكريم.

مسلسل “نجيب زاهى زركش” من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخراني، وإنتاج شركة “سينرجى”، وبطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا ورامز أمير وكريم عفيفى وإسلام إبراهيم ومحمد محمود وضيفة الشرف هالة فاخر، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم بالتزامن مع التصوير، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى عائلى.