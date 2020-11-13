أحدثت ضجة مؤخراً بعد انتشار شائعة أعلنت من خلالها إصابة الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل بمرض السرطان. وهو ما نفاه طليقها الممثل أحمد كمال.

كما تطرقت إلى هذه القضية ابنتها زينب التي كتبت على حسابها الخاص على “فيسبوك”: “ماما الحمد لله بخير والكلام اللي منشور ده شائعات. شكراً على السؤال. ربنا يدينا كلنا الصحة”.

زينب ابنة عبلة كامل واحمد كمال

وحوّل هذا التعليق أنظار الجمهور إلى الشابة التي لا تظهر على المواقع إلا في مرات نادرة. كما تم تناقل صورة لها وأخرى لشقيقتها فاطمة.

فاطمة ابنة عبلة كامل واحمد كمال

وأشار بعض الناشطين إلى ان زينب متزوجة من أجنبي وأنها أقامت لمدة طويلة في ألمانيا، علماً أنها شاركت في مسلسل “ما وراء الطبيعة”.

فاطمة ابنة عبلة كامل واحمد كمال

ويشار إلى أن والد الشابتين كتب على صفحته على “فيسبوك”: “الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة”.وفي الإطار نفسه حرص الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية، على الردّ ونفي هذه الأخبار، فكتب عبر صفحته على الموقع نفسه: “الست عبلة كامل بخير ونرجو عدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة وزي الفل وبصحة جيدة والحمد لله”.