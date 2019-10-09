في ظهور نادر.. شاهدوا والدا باسم ياخور هل من شبه بينه وبين والده؟

شارك الممثل السوري باسم ياخور متابعيه صورة نشرها على صفحته الاصة عبر انستغرام ظهر فيها والداه في موقع تصوير مسلسل “ببساطة 2”.

وأرفق ياخور الصورة بتعليقٍ جاء فيه “والدتي ووالدي حبايب القلب في موقع تصوير ببساطة 2. الله يحمي أهاليكم ويطوّل بأعمارهم أصدقائي”.

وأشارت بعض التعليقات إلى الشبه الكبير في ملامح الوجه بين باسم ياخور ووالده.