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في ظهور نادر.. شاهدوا والدا باسم ياخور هل من شبه بينه وبين والده؟

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bassem yakhour r00

باسم ياخور

شارك الممثل السوري باسم ياخور متابعيه صورة نشرها على صفحته الاصة عبر انستغرام ظهر فيها والداه في موقع تصوير مسلسل “ببساطة 2”.
وأرفق ياخور الصورة بتعليقٍ جاء فيه “والدتي ووالدي حبايب القلب في موقع تصوير ببساطة 2. الله يحمي أهاليكم ويطوّل بأعمارهم أصدقائي”.
وأشارت بعض التعليقات إلى الشبه الكبير في ملامح الوجه بين باسم ياخور ووالده.

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والدتي ووالدي حبايب القلب في موقع تصوير ببساطة2 الله يحمي اهاليكم ويطول بأعمارهم اصدقائي❤️❤️💐

A post shared by BassemYakhour (@bassemyakhour) on

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