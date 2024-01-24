شاركت الفنانة المعتزلة حنان ترك الجمهور بصورة تجمعها بنجلها يوسف، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“

وظهرت حنان ونجلها في الصورة من أمام البحر، وعلقت: “عيد ميلاد سعيد لأشرق نور في حياتي، قد لا أكون أم مثالية، لكنني محظوظة أن لدي ابن مثالي مثلك، تكبر وتصبح رجلا”.

حنان ترك تنشر صورة نجلها في عيد ميلاده

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: “الله يثبتك، حاجة تشرف، ماشاء الله، ربنا يبارك لك فيه، ماشاء الله، ربنا يخليهولك، العمر كله، ماشاء الله ربي يحفظه، ربنا يسعدك يا أجمل وأرق فنانة”.

أبناء حنان ترك

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة حنان ترك سبق لها الزواج 5 مرات قبل ارتباطها بزوجها الحالي محمود مالك.

وخلال زيجاتها، أنجبت الفنانة المصرية 5 أبناء، وهم يوسف خالد خطاب، وآدم خالد خطاب، ومحمد محمد يحيى، وأخيرًا مريم محمود مالك ومنى محمود مالك.

إعتزال حنان ترك

الفنانة حنان ترك أعلنت اعتزالها الفن رسميًا من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج “أنا والعسل”، على قناة “الحياة”، في أثناء لقائه مع الفنانة سمية الخشاب في أغسطس/ آب 2012، حيث قالت: “أنا قرَّرت بفضل الله اعتزالي التمثيل في اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها من الله سبحانه وتعالى يعني (أخت تريز) المسلسل الأخير لي في التمثيل”.

ويعود آخر عمل درامي لحنان ترك إلى عام 2012 وهو مسلسل “أخت تريز”، ثم شاركت في 3 أعمال جميعها ينتمي لنوعية الرسوم المتحركة أو الإذاعية، لكنها عادت مؤخرا للظهور والتفاعل عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

في حين كان آخر أعمالها السينمائية “فيلم المصلحة” مع النجمين أحمد السقا وأحمد عز، ولعبت به دور زوجة الضابط حمزة الذي جسده السقا.

كما بدأت “حنان” في الاحتفال عبر “السوشيال ميديا” بأكثر من مناسبة عائلية، مثل الاحتفال بشكل مستمر بعيد زواجها ونشر صور تجمعها مع زوجها محمود مالك، بالإضافة لمشاركتها في فيلم إذاعي عرض خلال عام 2021 حمل اسم “النداهة”.

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