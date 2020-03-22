في عيد الأم .. نجل وفاء عامر يفاجئها بهديته لها

نشرت الفنانة المصرية ” وفاء عامر ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” يوثق تلقيها هدية عيد الأم من نجلها ” عمر ” في مفاجأة لها .
وظهرت وفاء عامر في مقطع الفيدو وهي تحمل علبة حمراء اللون ثم قامت بفتحها لتجد بها رسالة من إبنها كتب فيها : ” كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى وأغلى وأجمل ام في العالم ربنا يخليكي ليا وتفضلي ضهري وسندي .. بحبك يا أحلى أم في الدنيا ” .
لترد الفنانة وفاء عامر قائلة : ” وأنا كمان بحبك يا عمر من غير ما افتح الهدية .. أنا مش عايزة حاجة من ربنا غيرك إنت .. بس ده ميمنعش إننا نشوف إنت جايب إيه ” .
ثم قامت بفتح الهدية لتتفاجئ بسوار من الذهب وعلقت على ذلك قائلة : ” ربنا يخليك ليا يا عمر والله العظيم تلاتة إنت عندي بكنوز العالم .. قوللي جبتها بكام دي ” .
ورد نجل وفاء عامر ضاحكا : ” هو اللي بيجيب هدية بيقول على تمنها ” .
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بكام دي يا عمر 😂😂😂❤️❤️❤️ @omarfawzyofficial بحبك يا احن و أطيب قلب في الكون 🙏