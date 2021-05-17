إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً نادرة للممثل المصري ​عادل إمام​ مع زوجته هالة الشلقاني، أثارت إهتمام المتابعين وذلك في ذكرى عيد ميلاده الـ 81 الذي يصادف اليوم الاثنين 17 مايو.

وتبيّن أنّ هذه الصور ليست جديدة، إذ سبق لحفيدة عادل، هالة مقبل، أن نشرتها العام الماضي، إلى جانب أخرى ملونة لعائلة إمام.

وكان عادل امام قد كشف في لقاء تلفزيوني أنه يُطلق على زوجته هالة في المنزل، تسمية “العسكري الأبيض”، مشيراً الى أنها قررت أن تتفرغ إلى زوجها وأبنائها وترعاهم.وأشاد عادل بمواقفها معه منذ البداية، حينما تمسكت بالزواج منه، وأوضح أنه يدين لها بالكثير من الأمور بعد أن إهتمت بتربية أبنائهما رامي وسارة ومحمد، حتى بلغوا أعلى مراحل التعليم.

يذكر ان عادل امام من مواليد 17 مايو عام 1940 ويعتبر أحد أشهر الممثلين في مصر والوطن العربي وقد اشتهر بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت في كثير من الأفلامة بالرومانسية والسياسية والقضايا الاجتماعية.

وقام عادل إمام ببطولة العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث بالثمانينيات والتسعينيات كانت أفلامه الأعلى دخلاً في السينما مما جعله متفوقاً عن بقية الممثلين