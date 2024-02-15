تحتفل الفنانة السورية نسرين طافش بعيد ميلادها الذي يتزامن مع عيد الحب، والتي تعد واحدة من أكثر النجمات العربيات إثارة للجدل والتساؤلات حول حياتها الشخصية.

زيجات نسرين طافش

في عام 2008، تزوجت نسرين طافش من رجل أعمال إماراتي/ حتى أعلنت عن انفصالهما في عام 2013، وفي عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري شريف شرقاوي، وهو مدرب يوغا وطاقة وكان مدربها سابقًا.

يذكر أن طالت الشائعات نسرين طافش، وذلك بعد إنفصالها عن زيجاتها، وانتشرت بعد شهرين فقط من زواجها من شريف، بسبب حذف نسرين لصورها مع زوجها بشكل مفاجئ من حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة،

كما ألغت متابعته على إنستجرام، لاحقا حسمت نسرين الجدل حول انفصالها وظهرت في فيديو جديد نشرته عبر حسابها بتطبيق إنستجرام وهي ترقص مع شريف على أنغام الأغنية الفرنسية أمامك في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

إلى أن أعلنت النجمة نسرين طافش الانفصال رسميًا قبل أشهر عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي بشكل رسمي.

نسرين طافش وتيم حسن :

وقبل سنوات، انقلبت حياة طافش راساً على عقب، وذلك عندما أعلنت الفنانة ديما بياعة خيانة زوجها السابق الفنان تيم حسن لها مع الممثلة السورية نسرين طافش، وأكدت أنها واثقة من حدوث الخيانة وقررت الانفصال عنه.

رغم أن ما تردد عن علاقتها بتيم كان السبب في انفصاله عن “ديما” لكن تيم ونسرين أنكرا أي علاقة عاطفية بينهما، وأكدا أن علاقتهما لا تتعدى حدود الصداقة.

آخر أعمال نسرين طافش

تشارك نسرين طافش في “فيلم السيستم” أحمد الفيشاوي ، طارق لطفي، بسنت شوقي، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر.

ومن تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي وتصوير هيثم مصطفى، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي لايت.

كما تشارك في فيلم “بنقدر ظروفك” من بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبد الرسول، وإبرام سمير، وطاهر أبوليلة، وآخرين من نجوم الكوميديا، والعمل من تأليف وإنتاج سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

وتشارك النجم هاني رمزي في مسلسل “بدون مقابل” الذي تنافس به في سباق رمضان 2024، مع داليا البحيري عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود ونخبة من نجوم مصر، إنتاج المنتج القدير محمد فوزي إشراف عام المحترم أحمد جابر، إخراج المخرج القدير جمال عبد الحميد”.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »