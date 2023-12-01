يصادف اليوم 1 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة رانيا يوسف التي أتمت عامها الـ 50، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على جمالها وأناقتها.

رانيا يوسف في صورة نادرة

وتزامنا مع تلك المناسبة، تداولت عدة حسابات على مواقع السوشيال ميديا، صورة قديمة من مرحلة شباب “رانيا يوسف”، حيث كانت في سن الـ 22 من عمرها تقريبًا، قبل الشهرة والتجميل، كشفت عن التغيير الملحوظ في شكلها بعد مرور الزمن، خاصة فيما يتعلق بملامح الوجه .

رانيا يوسف قبل التجميل والشهرة

وبحسب تعليقات المتابعين، حول إطلالة الفنانة المصرية في تلك المرحلتين العمريتين المختلفتين، فأشار الكثير إلى التغير الكبير بملامحها بسبب تقدمها في السن وخضوعها لـ عمليات التجميل، بينما أشار البعض الأخر إلى أن رانيا كانت أكثر جمالاً عندما كانت في تلك المرحلة العمرية، حيث كان جمالها طبيعي، بعيدًا عن التجميل والأطلالات الصاخبة التى تعتمدها حاليًا.

إطلالات رانيا يوسف

وتعتبر رانيا يوسف من النجمات اللاتي تحرص على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصورها التي تكشف عن إطلالاتها.

تعد رانيا يوسف من أبرز نجمات الوطن العربي التي تثير الجدل بإطلالاتها الجريئة و الملفتة للأنظار مما يعرضها في بعض الأحيان للإنتقاد من قب متابعيها على السوشيال ميديا.

تتميز رانيا يوسف بإطلالاتها الشبابية و العصرية التي تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، كما تقوم بتنسيق الإكسسوارات و المجوهرات التي تمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد رانيا يوسف على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي تتناسب مع ملامحها وتبرز جمالها.

رانيا يوسف تحتفل بعيد ميلادها الخمسين

واحتفلت اليوم 1 ديسمبر الفنانة رانيا يوسف بعيد ميلادها الـ 50، على طريقتها الخاصة، حيث اكتفت بتعليق بسيط.

ونشرت الفنانة رانيا يوسف عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلقت قائلة: «الحمد لله، ممتنة، متفائلة، 50… سنوات الشباب«.

رانيا يوسف تشوق جمهورها لأحدث أعمالها

كانت شوقت رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها لأحدث أعمالها الفنية، التي لم تكشف عن أي تفاصيل خاصة بها حتى الآن.

ونشرت رانيا يوسف عدة صور من كواليس أحدث أعمالها الفنية، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، بإطلالة مختلفة بشعر أسود قصير، وعلقت قائلة: «‏يا ترى مين دي؟، وبتعمل إيه… وناوية على إيه».

آخر أعمال رانيا يوسف

يُذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل «عالم تاني» بطولة النجوم نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرون، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

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