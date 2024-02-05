صادف أمس الـ 4 من فبراير عيد ميلاد الفنانة زينة، والتي أتمت عامها الـ 47، والتي اقتحمت عالم الفن في سن صغيرة بدون علم أسرتها، وواصلت تقديم الأعمال الفنية إلى أن أصبحت واحدة من نجمات الصف الأول في مصر والوطن العربي.

صورة نادرة من طفولة زينة

وتزامنا مع تلك المناسبة، أعادت مجموعة من الحسابات المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة للفنانة زينة، حيث كانت طفلة مع والدتها وتبلغ من العمر عامين علي الأكثر.

صورة نادرة من طفولة زينة

وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها، ولم يتعرف عليه الكثير بسبب الاختلاف الذي طرأ على ملامحها، وأستطاعت زينة أن تحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولتها، ومع انتشار تلك الصورة سارع المتابعون إلى المقارنة بين شكلها فيها وبين شكلها الحالي

زينة

تعد الممثلة المصرية زينة من أبرز الأسماء في عالم التمثيل، حيث بدأت حياتها الفنية كموديل في عدد من أغاني الفيديو كليب ومن خلال هذه الأعمال الفنية، اختارها المخرج داود عبدالسيد لتلعب دورًا في فيلم أرض الخوف أمام النجم أحمد زكي، وذلك في عام 1999.

دور زينة في «الإسكندراني»

ومؤخرًا، شاركت النجمة زينة جمهورها ومتابعيها عدة صور من كواليس فيلمها الجديد «فيلم الإسكندراني».

وكانت زينة قالت إنها تقدم شخصية فتاة إسكندرانية تدعى «قمر»، وصفتها بأنها «مكافحة وجدعة وتعيش حياة ظالمة».

تفاصيل فيلم «الإسكندراني»

فيلم «الإسكندراني» من بطولة الفنان أحمد العوضى، النجمة زينة، النجم حسين فهمى، الفنان بيومى فؤاد، الفنان محمد رضوان، الفنانة رحاب الجمل، والفنان محمود حافظ، والفنان محمد صلاح آدم، ومن إخراج خالد يوسف.

آخر أعمال زينة الدرامية

يذكر أن الفنانة زينة شاركت مؤخرًا في موسم رمضان 2023 المنقضي من خلال مسلسل “جعفر العمدة“.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم محمد رمضان ،زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى،طارق الدسوقى والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

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