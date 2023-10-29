وافق يوم 26 من أكتوبر الجاري عيد ميلاد الفنانة الشابة أمينة خليل الـ35، واستطاعت الفنانة الشابة أن تحقق نجاحًا كبيرًا في سن صغيرة بعد مشاركتها في عدد من الأعمال التي أبرزت موهبتها، والتي نالت بها محبة قطاع عريض من الجماهير، الذين شغلتهم أعمالها الفنية وحياتها الشخصيه على حد سواء.

معلومات عن زوج أمينة خليل الأول

الفنانة الشابة أمينة خليل تم عقد قرانها لأول مرة منذ ما يقارب الـ8 سنوات على أحد الأبطال الرياضيين في مصر ويدعى كريم الخشاب، ولم تقم حفلة زفاف، وزوجها الأول هو رياضي متخصص في الطيران الشراعي ويمتلك شركة لتقديم كافة الخدمات الخاصة بهذه الرياضية التي يتم ممارستها في العديد من المدن السياحية داخل مصر،

وقد انفصلت الفنانة أمينة خليل عن كريم الخشاب ولم تكشف تفاصيل التي تسببت في هذا الانفصال حتى الآن.

صور تجمع أمينة خليل وكريم الخشاب

كريم الخشاب تحدث في أكثر من لقاء تلفزيوني عن تفاصيل عمله وأنه عانى في البداية أثناء تأسيس شركته المتخصصة في مجال الطيران الشراعي بمدينة راس السدر بمحافظة جنوب سيناء، حيث يتم تدريب العديد من السياح الذين يزرون مصر على هذه الرياضية،

وقد ارتبطت الفنانة أمينة خليل بكريم الخشاب في حفل عقد قران اختصر على تواجد عائلي فقط، وانتشرت العديد من الصور التي تجمع الثنائي معا خلال هذه الفترة وفي أكثر من مناسبة تواجد فيها كل منهما مع مجموعات من الأصدقاء.

خطوبة أمينة خليل من رجل الأعمال عمر طه

وقد فاجأت الفنانة أمينة خليل جمهورها في عام 2020 بالاحتفال بخطبتها للمرة الثانية، حيث تداول جمهورها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي مع خطيبها الثاني رجل الأعمال عمر طه، ونشرت الصفحة الرسمية لها على «فيسبوك» نفس الصورة مع خطيبها من حفل خطبتها، والذي تم في أجواء عائلية بسيطة بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا وقتها

أمينة خليل عزباء للمرة الثانية

وبعد فترة زمنية قصيرة، فاجأت أمينة خليل الجمهور بخبر الأنفصال عن خطيبها الأخير رجل الأعمال عمر طه دون الكشف عن أي أسباب لتصبح بذلك عزباء للمرة الثانية.

وأكدت خليل في أحد لقاءاتها بعد هذا الانفصال الأخير، أنها لا تعتبر قصص ارتباطها فاشلة، حيث قالت: “لا أعتبر إنهاء علاقة ارتباطي فشلاً… المجتمع يصوّر كل امرأة تعمل في التمثيل بشكل سيئ”.

أمينة خلال كشفت سبب انفـصالها عن خطيبها الأخير، خلال برومو الحلقة حيث قالت إن خطيبها السابق رفضها كزوجة لأنها ممثلة، وقالت: “أحب مناقشة قضايا المرأة وحقوقها بشكل مستمر في أعمالي لأننا نحـتاج لهذا دائمًا، في علاقاتي الشخـــصية رُفـضِت كزوجة عشان ممثلة”.

الفنانة المصرية أضافت: “لا أبالي لهذا الأمر، ولما فسخت خطوبتي مرتين تعـمدت إني مشـوفش ده كفشـل، وإني أشوف ده كتجربة وأتعلم”.

نبذة عن أمينة خليل

ولدت أمينة خليل في محافظة القاهرة. وتنتمي لعائلة فنّية، فهي ابنة أخ الموسيقار يحيى خليل. مما جعلها تهتم بالتمثيل منذ صغرها، حيث درست التمثيل في «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، والتي تخرجت منها عام 2009، قررت الإنضمام إلى ورشات تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة لدراسة الفن والمسرح، ثم عادت إلى مصر لتشارك في العديد من الاعمال الناجحة التي أهلتها لتقوم بالبطولة المُطلقة لعدد من أهم المسلسلات الدرامية.

فيلم شقو أحدث أفلام أمينة خليل

وأما عن أحدث أفلامها، فقالت أمينة خليل: أجسد شخصية فُتنة خلال أحداث فيلم شقو وهي شخصية مش عجوزة دا كلام غير حقيقي، وكمان شائعات مشاركتي في فيلم يحمل اسم 532 مع المخرج ياسر سامي غير صحيحة.

وتابعت: فيلم وش في وش بيضم 12 ممثلا في لوكيشن واحد فقط، ودا شيء صعب بالنسبة للشركة المنتجة ونادرًا لما بنصور مشاهد في لوكيشن مختلف وقاعدين في وش بعض طول اليوم، ولما الفنان بيومي فؤاد بيتأخر أو بيسافر بنضطر ننتظره لأن له بصمة خاصة ومميزة في كل عمل.

وأضافت: أماكن تصوير “شماريخ” صعبة وواجهتني صعوبات كتير، منها تصويري لـ مشهد صعب مع حيوانات ممكن نقول إنها مفترسة وكنت في مكان ضلمة لوحدي.

يُشار إلى أن فيلم “شقو” مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم “شقو” فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة مجموعة من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف.

ويجتمع الرباعي عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون وأمينة خليل ودينا الشربيني من جديد في فيلم “شقو” بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل “جراند أوتيل” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.

آخر أعمال أمينة خليل

يُذكر أن أمينة خليل شاركت في رمضان 2023 بـ مسلسل”الهرشة السابعة“، مع عدد من النجوم، أبرزهم: أسماء جلال، محمد شاهين، على قاسم، أمينة خليل، محمد محمود، عايدة رياض، حنان سليمان، عماد رشاد، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »