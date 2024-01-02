أحتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها الـ39، والتي أحتفلت به أمس 1 يناير 2024، حيث أنها من مواليد عام 1985.

وتزامنا مع تلك المناسبة نستعرض لكم صورة نادرة لدنيا سمير غانم عام 2013 من حفل زفافها على الإعلامي رامي رضوان.

صورة من حفل زفاف رامي رضوان

أقيم حفل الزفاف عام 2013، بأحد الفنادق الفاخرة بالقاهرة وحضر الحفل عدد كبير من نجوم ونجمات المجتمع.

على رأس الحضور جاء: الزعيم عادل إمام، بشرى، حسن الرداد، يسرا اللوزى، الموسيقار هامى مهنى، محمود الشقنقيري، نيللى، رجاء الجداوى، ماجد الكدوانى، أحمد عدوية، علاء مرسي، معتز الدمرداش وزوجته، شريف منير، هانى شاكر، المنتج أحمد السبكي، محمود ياسين وزوجته الفنانة المعتزلة شهيرة، هانى رمزى، يحيى الفخرانى، فيفي عبده، عزت العلايلي، سميرة سعيد، نهال عنبر، مدوح الليثي، خالد الصاوى، سهير زكى، أحمد المسلمانى، أحمد آدم، كريمة مختار، أمينة، غسان مطر، مجدى كامل، حكيم، ندى بسيونى وغيرهم.

قصة زواج رامي رضوان ودنيا سمير غانم

وكشف رامي رضوان، في حوار تلفزيوني سابق له، قصة تعرفه على دنيا سمير غانم، وبداية وقوعهما في الحب، قائلًا: ملخص القصة، أحد الأصدقاء المشتركين كان بيرن عليا على طول ويقولي يلا نخرج، وخرجت معاه هو وصحابه البنات ومنهم دنيا سمير غانم وكنت أول مره أعرفها.

وتابع: قعدت مع دنيا لقيتها إنسانة طيبة وجميلة، وفي خروجة من الخروجات طلبت منها رقم تليفونها ووافقت واتعرفنا على بعض ومن الوقت ده بقى فيه إعجاب شديد بيني وبين دنيا.

عائلة دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها

وحرص أفراد عائلتها على تهنئتها بطريقتهم الخاصة من خلال منشورات عبر صفحاتهم الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

رامي رضوان أول المهنئين

كان أول المهنئين زوجها الإعلامي رامي رضوان الذي كتب منشورا عبر صفحته الخاصة قال فيه «كل سنة وانتي طيبة حبيبتي، يا رب السنة الجديدة ربنا يملأها لك خير وفرح وسعادة ونجاح ورضا، وربنا يديم عليكِ طاقة الخير والبهجة والحب اللي بتنوري بيهم الدنيا ما شاء الله»، لترد عليه دنيا قائلة «وانت طيب يا حبيبي ربنا يخليك ليا يا رب».

إيمي سمير غانم: كل سنة وانتي طيبة يا دودي

وهناك أيضا شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم التي هنأتها من خلال صفحتها الخاصة قائلة «كل سنة وانتي طيبة يا دودي وإن شاء الله ربنا يحقق لك كل اللى انتي عايزاه»، لترد دنيا قائلة «وانتي طيبة يا صغننة قلبي انتي وربنا يخليكي ليا يا رب».

حسن الرداد: عقبال مليون سنة

وحرص أيضا الفنان حسن الرداد زوج شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم، على تهنئتها فقال «كل سنة وانتي طيبة يا دودي وعقبال مليون سنة وإن شاء الله تبقى سنة كلها خير ونجاح وصحة عليكي»، لترد دنيا قائلة «سنسنتي حبيبي ربنا يخليك لينا يا رب دايما منور حياتنا».

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »