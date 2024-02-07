تحتفل اليوم النجمة اللبنانية نادين نجيم بعيد ميلادها الـ،40 والتي تعتبر واحدة من أبرز نجمات لبنان في الوقت الحالي.

زوج نادين نجيم الأول

ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم (مواليد 1984)، تزوجت من المهندس اللبناني ولاعب البوكر الشهير هادي أسمر (مواليد 1968) في اليوم الموافق 6 يونيو/ حزيران عام 2012.

وحول تفاصيل طلب الزواج صرحت نادين نسيب نجيم أن هادي تقدم بطلب يدها بعد أيام من تعارفهما: “خلال سهرة في الجميزة وضع في إصبعي الخاتم، ومن ثم سألني إن كنت أرغب في الزواج منه. أصبت حينها بالصدمة، لم يترك لي مجالاً للتفكير لكن المكتوب مقروء من عنوانه”.

أبناء نادين نسيب نجيم

ورزقت نادين نسيب نجيم من زوجها الأول بطفلين هما: هيفين بعام 2013 والتي عمرها الآن (11 عاما)، وشقيقها جيوفاني بعام 2014 وعمره الحالي (10 سنوات)، وتعيش نادين بعد الطلاق مع طفليها وتتفانى من أجلهما وفي الإهتمام بهما خاصةً بعدما انفصلت عن والدهما في عام 2019.

طلاق نادين نجيم من هادي الأسمر بعد 8 سنوات

وبعد زواج دام 8 سنوات، فاجأت نادين نجيم الجمهور بخبر طلاقها، حيث أعادت نشر بياناً صحفياً كان قد تحدث حول تفاصيل طلاقها عن زوجها هادي الأسمر، قبل أن تعلق على الأمر بتغريدة لها عبر «تويتر» قالت بها: “القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا”.

وأضافت نادين نجيم في تغريدتها عن طلاقها: “ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا”؛ وذكرت نادين نجيم في بيانها أنها وزوجها قررا الانفصال برقي، وانهما اتخذا القرار منذ عام ولكن قررا التمهيد له طوال هذه المدة حتى لا يؤثر على أطفالهما؛ وأكدت نادين نجيم على علاقتها القوية بزوجها السابق هادي الأسمر بعد الطلاق

نادين تتلقى عرض زواج جديد بعيد ميلادها الماضي

وفي العام الماضي وبنفس شهر ميلادها، نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو وثق لحظة مفاجآة خطيبها لها، في حفل عيد ميلادها، إذ ظهر خلال الحفل وهو يركع على ركبتيه أمامها لتقديم خاتم الزواج.

نادين نجيم تحتفل بعيد ميلادها برفقة طفليها و خطيبه

من ناحية أخرى، احتفلت اليوم نادين نجيم بعيد ميلادها الذي يصادف 7 فبراير مع طفليها وخطيبها ناريغ ناربيكيان.

وفي التفاصيل، نشرت نادين فيديو برفقة طفليها مع قوالب حلوى باللون الأحمر. وعلقت: “الله يخليلي ياكم يا حياتي” وتابعت بتعليقها على إنستجرام: ” و عمري انتوا و يعطيني العمر وضلني حدكم”.

وفي ستوري حسابها بانستجرام كتبت نادين أنه اليوم الأول من الاحتفال بعيديها، حيث على ما يبدو أن هناك عدة احتفالات تنتظرها هذا العام حيث يستمر الاحتفال بعيدها لأيام.

وفي ستوري آخر نشرت فيديو مع قالب حلوى كبير وضع عليه شعارها المعروف NNN، معلقة “أحبك شكرا على هذه المفاجأة”.

وكانت المفاجأة ظهور خطيبها الى جانبها حيث احتفلا معًا بعيد نادين، وفي صورة رومانسية برفقته كتبت عليها “أحبك حبيبي”، وعلى إحدى الصور علقت “شكرا حياتي على المفاجأة”.

آخر أعمال نادين نجيم

تستأنف نادين نجيم تصوير مسلسلها الجديد “2024”، والمقرر عرضه في المارثون الرمضاني القادم 2024.

وكانت شاركت نادين الجمهور بصورة للبوستر الرسمي الخاص بالمسلسل، وذلك عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت نادين نجيم على البوستر برفقة الممثل السوري محمد الأحمد بتقنية الذكاء الإصطناعي وهو من إخراج فيليب أسمر وتأليف بلال شحادات ومن إنتاج شركة الصباح.

من جهة أخرى كشفت نادين نجيم أنها ستتزوج في موسم صيف 2024، وأكدت انه من المحتمل ان تقيم حفلين زفاف واحد في لبنان والثاني في أوروبا.

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