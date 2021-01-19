يوافق اليوم الثلاثاء 19 يناير/ كانون الثاني، عيد ميلاد النجمة أنغام التى عرفها الجمهور بصوتها الدافئ وإحساسها القوى منذ بدايتها، وتمكنت من حجز مكان فريد في الوسط الغنائي بموهبتها المتفردة وصوتها المميز، والذي جعلها واحدة من أبرز فنانات جيلها وأكثرهن شهرة ونجاحًا. ولاقت نجاحات هائلة بأغانيها غلى الصعيدين العربى والخليجى.

وذلك بعدما قدمها والدها الموسيقار محمد على سليمان، فكانت أنغام تؤدى أغنيات للمطربات القدامى أمثال أم كلثوم وليلى مراد، حتى قررت فى منتصف التسعينيات التخلى عن اللون الكلاسيكى وتبنى لون شبابى جديد. وطرحت أول ألبومتها عام 1987 بعنوان “الركن البعيد الهادئ”، ومن بعده توالت ألبوماتها ونجاحاتها المستمرة حتى يومنا هذا، ومن أبرز ألبوماتها أول جواب عام 1988، لا ليلي لالي عام 1989، (حالة خاصة جدا) عام 2019 وغيرهم الكثير.

وخاضت أنغام تجربة التمثيل من قبل مسلسل “فى غمضة عين” مع داليا البحيرى، وكان لها تجربة أخرى على خشبة المسرح مع المطرب علي الحجار عندما أعادا عام 1999 تقديم مسرحية “رصاصة فى القلب”.

وعن حياتها الشخصية، تزوجت الفنانة أنغام 4 مرات، كانت الزيجة الأولى من مهندس الصوت مجدي عارف، واستمرت هذه الزيجة لمدة 5 سنوات، ثم انتهت بالانفصال، وأثمرت عن ابنها الأكبر “عمر”.

وفي 2004 تزوجت أنغام من الموزع الموسيقي الكويتي فهد، ولكن انتهت أيضاً تلك الزيجة بالانفصال بعد قضية خلع عام 2007، وأثمرت الزيجة عن ابنها الأصغر “عبد الرحمن”.

أما الزيجة الثالثة فكانت من الفنان أحمد عز، وظلت قصة زواج أحمد عز من أنغام، سرية ولم تظهر في العلن إلا مع خلافات أحمد عز والفنانة زينة بسبب قضية نسب، وحينها ظهرت وثيقة زواج عز وأنغام، وبعدها صرحت أنغام إن الزيجة لم تستمر سوى عام واحد فقط،

وأخيرًا الزيجة الرابعة والأخيرة كانت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم. وعلي إثر تلك الزيجه الرابعه واجهت الفنانة أنغام عاصفة من الانتقادات بعد إعلانها زواجها هذه المرة بسبب عدة عوامل أبرزها فارق السن بينهما، حيث أن أنغام تكبر أحمد بـ 10 سنوات، فضلًا عن أنه متزوج من سيدة أخرى حينما تزوج من أنغام، بالإضافة إلى إعلان ابنها عمر “احتقاره لزوج أمه”، وفي الأخير لم يستمر الزواج طويلا حيث عاد أحمد إبراهيم لزوجته الأولى بعدما انفصل عن أنغام.

وبمناسبة عيد ميلادها الذي يُصادف اليوم، حرص مجموعة من الفنانين علي تهنئة الفنانة أنغام بمناسبة عيد ميلادها، أبرزهم الفنانة “لطيفة” حيث هنأت صديقتها بعيد ميلادها متمنية لها المزيد من السعادة والصحة في حياتها، وذلك بنشر، صورة تجمعهما، عبر حسابها على “تويتر”، وكتبت عليها قائلة:” كل سنة وأنتى بألف خير وصحة وسعادة ونجاح يا حبيبة قلبى”.