يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي حيث أنها مواليد 13 فبراير 1968 ،وتشتهر أحلام بتصريحاتها النارية ضد أخصامها وبأسلوب حياتها الملىء بالثراء وتحتفظ بأسرارها حياتها العائلية بعيداً عن الاعلام.

صورة نادرة لـ أحلام وزوجها في فترة الخطوبة

وتزامنا مع تلك المناسبة، تداول روّاد مواقع السوشيال ميديا ومحبو الفنانة الإماراتية أحلام صورة قديمة لها برفقة زوجها رجل الأعمال وبطل الرالي القطري مبارك الهاجري من فترة الخطوبة.

وقد ظهر الثنائي بلقطة رومانسية، وقد بدت أحلام بملامح لافتة وجميلة جدًا، حيث بدت بكامل نعومتها وأنوثتها، وقد عبّر المتابعون عن حبهم للنجمة واستمرارية علاقة الحب التي تجمعهما بزوجها منذ 23 عامًا.

صورة قديمة لأحلام مع زوجها مبارك الهاجري

قصة حب أحلام ومبارك الهاجري:

كان ​مبارك الهاجري​ بطل قطر في الراليات، وكانت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ تشق طريقها وتحقق نجاحات على الساحة الغنائية خصوصًا في الخليج.

وبعد ذلك نشأت بين أحلام والهاجري، قصة حب قوية للغاية تكللت بالزواج عام 2003 في بيروت، وقضيا شهر العسل في ​لبنان​.

تعرَّفَت أحلام الشامسي إلى زوجها مبارك الهاجري في بيروت خلال إحياء حفلةٍ في الأونيسكو ضمن الأُسبوع الثقافي، بعدها تمت دعوتهما إلى أحد المطاعم من قبل المخرِجِ الراحِلِ ​سيمون أسمر، وقد لفت نظرها مبارك الهاجري؛ لوسامَته، لكنَّه فاجأها بقولِه: “هل تَعرِفِينَ أنَّ اللهَ خلقَكِ من أجلي؟!” وأدهشها بأنه يحتفظ بصورتها في حافظته.

عقبات في طريق حب أحلام ومبارك الهاجري:

الصعوبات واجهت أحلام ومبارك الهاجري منذ بداية علاقتيهما، إذ رفضت عائلة مبارك الهاجري زواجه من أحلام، لكونها فنانة، خصوصاً أنه كان متزوجاً من إبنة عمه ولديه ابن يبلغ من العمر 18 عاماً، لكنه أصر على الزواج منها لشدة حبه لها. وكان الهاجري أحد المعجبين بأحلام وحكت أنه ناداها في إحدى حفلاتها التي حضرها وحين ذهبت إليه، وجدته يحتفظ بصورة لها داخل محفظته.

وعن هذا الموقف تحديدًا، سبق أن حكت أحلام “كان عندي حفلة تبع وزارة الإعلام في دولة الإمارات، وغنيت فيها وكان عاملين حفل عشاء بعدها في نهر الفنون عند سيمون أسمر، ولما شفته خطف قلبي، وارتعشت أول ما شفته وكنت بقول لصاحبتي مش قادر أقف”.

وتابعت “المهم وهو بعيد وبكل ثقة في نفسه شاورلي بصباعه وقالي تعالي، وأنا روحت زي الشاطرة وهو فتح موبايله وخلاني أشوف إن صورتي عنده يعني كان بيحبني قبل ما أنا أحبه، لكن حاليا أنا أحبه أكثر.. أنا حبيته واتخطبنا وعملنا شهر العسل في لبنان عشان كده بحب لبنان جدًا، واحنا تزوجنا علطول بعد ما أتعرفنا على بعض وربنا رزقني منه بأبناء، لأن مفيش أحلى من الذرية”.

أحلام الزوجة الثانية لمبارك الهاجري

لا تخجل أحلام من الاعتراف أنها كانت الزوجة الثانية لمبارك، الذي تعرف إليها وكان متزوجاً في ذلك الوقت من ابنة عمه ولديهما ابنا يبلغ من العمر 19 عاماً وعائلته رفضت زواجه من فنانة، ولكن ذلك لم يمنعهما من الزواج بعد عدة أعوام من الارتباط، وقيل لاحقاً إنّ مبارك طلق زوجته الأولى.

تعيش أحلام بهدوء مع زوجها، وتحرص على تجديد قصة حبهما برحلات رومانسية يقومان بها ويحرصان على مشاركة متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيلها من خلال نشر صور ومقاطع فيديو ليؤكدان أن شعلة الحب بينهما لم تنطفئ رغم مرور ما يقارب الـ 21 عاماً على الزواج.

يقول الهاجري عن زوجته: “أحلام في منزلها تكون ربة منزل بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. محبة لأطفالها ولجميع من حولها”، وهي حسب تعبيره “وزيرة الداخلية في المنزل حيث يحسب لها زوجها ألف حساب. قبل أن يكمل حديثه عن زوجته مازحًا بقول: “ضع أحلام في منصب أي وزير تريد، لكنها في النهاية داخل منزلي أنا رئيس الوزراء، والكلمة لي”.

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