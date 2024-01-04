أحتفلت الفنانة المصرية إلهام شاهين، أمس الأربعاء الموافق 3 يناير بعيد ميلادها الـ 63، إذ أنها من مواليد عام 1961، وتزامنا مع تلك المناسبة نكشف لكِ في هذا الموضوع عن هوية ازواج الهام شاهين وأسباب طلاقها وانفصالها عنهم.

الزوج الأول: عادل حسني

رغم فارق السنّ الذي وصل الى 25 سنة، اختارت الهام شاهين الزواج من رجل الأعمال عادل حسني، الا أن هذا الزواج لم يستمر بسبب إنتاج عادل فلمين للفنانة سهير رمزي من دون علم زوجته.

وقالت إلهام في إحدى مقابلاتها أن “سبب طلاقها من عادل هو أنه كذب عليها بشأن عدم إنتاجه أفلاماً سينمائية، بالوقت الذي كان ينتج أفلاماً لـ سهير رمزي بسرية تامة ومن دون علمها، وكانت هي آخر من يعلم، الأمر الذي جعلها تطلب الطلاق منه”، مؤكدة أنها تكره الكذب بشدة.

إلهام شاهين مع زوجها الأول عادل حسني

وأضافت: “كان طول الوقت يقولي ابعدي عن الوسط وتخلفي وتربي عيال، دا كان تفكيره، كان عايز يبعدني عن الفن، عايز تبعدني عن الفن وانت تدخل الفن، وأنا فنانة وأنت راجل سياحة إيه اللي دخلك الفن؟”.

إلهام شاهين في صورة نادرة مع زوجها المنتج الفني ورجل السياحة عادل حسني

وردت على سؤال: “هل شعرتي بالغيرة لأن الفيلم كان لصالح سهير رمزي”، أجابت إلهام شاهين: “لا مكنتش عايزاه يدخل في الفن لو عايزة أتجّوز راجل من أهل الفن كنت اتجوزت”.

ونفت إلهام شاهين تسبب سهير رمزي في طلاقها، قائلة: “ملهاش علاقة بطلاقي، كدبه السبب، فكرة الإنتاج من ورايا وانت راجل كداب أنا بكره الكدب جدا”.

الزوج الثاني: عزت قدورة

بعد انفصالها عن عادل، ارتبطت الهام شاهين برجل الأعمال اللبناني عزت قدورة، الا أن زواجهما بقي سراً، مشيرة الى أن “زواجي الثاني من عزت قدورة لم أعلن عنه، وهو من طلب ذلك بسبب ظروف عائلية، حيث كان ينتظر زواج ابنته واحترمت رغبته لأنه لا يحب الإعلام”.

عزت فدورة زوج إلهام شاهين التاني مع الفنانة شريهان

“وبعد عام طلبت منه الاعلان عن فزواجها فرفض، فطلقته كون العصمة في يدي” بحسب قولها. وأضافت أن “عزت سعى لتشويه ملامحها بعدما رفضت طلبه بأن يتزوجها مرة ثانية لكي تكون العصمة في يده ويطلقها من جديد”.

وتابعت: “اعتبر عزت رفضها طلبه هذا إهانة لرجولته، فاستأجر شخص لتشويه وجهها بماء نار انتقاماً منها”. وأكملت أن

إلهام شاهين في السباق الرمضاني 2024

من ناحية أخرى، تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل لعام 2024، بجانب تحضيرها لفيلم جديد من إخراج خالد الحجر.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات تليفزيونية: عندي مسلسل احتمال يدخل في الماراثون الرمضاني 2024، والعمل مكون من 15 حلقة.

وأضافت إلهام شاهين: شغالة على فيلم اسمه الحب كله بيتحضر وهندخل التصوير قريب، وهو من تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان مسلسل حكاية ألفريدو هو آخر أعمال إلهام شاهين، والعمل مأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للكاتب مصطفى محمود، حيث حققت الحكاية نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل من بطولة أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث الحكاية حول فريد الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيبًا وشيفًا في نفس الوقت، في حين تظهر سوسوـ إلهام شاهين التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

آخر أفلام إلهام شاهين

يعتبر فيلم حظر تجول آخر أفلام إلهام شاهين، حيث عرض العمل عام 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا في مهرجان القاهرة السينمائي، وهو من بطولة أحمد مجدي، أمينة خليل، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »