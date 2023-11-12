تصدر اسم الفنانة مايان السيد الترند على مواقع السوشيال ميديا وذلك بسبب احتفالها بعيد ميلادها.

تعتبر مايان السيد من الشباب الذين استطاعوا أن يحققوا مواهبتهم السنوات القليلة الماضية ولذلك إليكم بعض المعلومات عنها.

عائلة مايان السيد

مايان السيد قالت إنها لديها 3 شقيقات، آخرهن تصغرها بـ9 سنوات، بينما الفرق بينها وبين شقيقتها التالية “مايدا” سنة واحدة فقط، وهو ما تسبب في حدوث العديد من الخلافات بينهما على العديد من الأشياء، وهو ما كان ينعكس كذلك على والدتها التي عانت بسببهما بحسب قولها.

والدة مايان السيد تكشف سبب اختيارها لأسماء صعبة لبناتها

وأكدت مايان أن والدتهن بمثابة شقيقة كبرى لهن، كما كشفت عن أبرز الصفات التي تميز كل منهن، من جانبها كشفت والدة مايان السيد عن معنى اسم ابنتها الكبرى وهو نبع المياه الصافي التركي، لافتة إلى أنها اختارت اسم ابنتيها مايان ومايدا بعدما سمعته من بعض الأشخاص حولها.

وعبرت والدة مايان السيد عن مدى صعوبة تربية بناتها الأربعة، في إطار كوميدي، من جانبها أكملت مايان السيد تصريحاتها وأكدت أنها باتت أكثر ثقة في نفسها مؤخرًا، بالتزامن مع دخولها عالم التمثيل، كما أنها تحرص على السفر كثيرًا للعديد من البلدان، حتى وإن كان ذلك مع أشخاص لا تعرفهم.

اسم مايان السيد بالكامل

تشرين التاني اسمها بالكامل (مايان السيد عبد الجواد عجينة) ولدت في 1997 دخلت عالم الفن منذ عام 2016 وحتى الآن.

ما لا تعرفه عن مايان السيد

درست مايان السيد المسرح والسينما في AUC ،وهي ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني من خلال المسلسل الدراني كأنه إمبارح، ولاقت إعجاب الكثير من الجماهير ونالت شهره واسعة، وقدمت بعد ذلك العديد من الأعمال الفنية المميزة.

شاركت الفنانة مايان السيد في عدد من المسلسلات الدرامية منها “ أبو البنات، ظل الرئيس، الأب الروحي، كأنه امبارح، فكرة بمليون جنيه، هجمة مرتدة، حرب أهلية، لعبة نيوتن، إلا أنا 2 ”، إلى جانب مشاركتها في فيلمي “حرب كرموز، وبنات ثانوي”.

آخر أعمال مايان السيد

من ناحية أخرى، شاركت مايان السيد في رمضان 2023 بمسلسلين، الأول “1000 حمدلله على السلامة” مع النجمة يسرا وآدم الشرقاوي وعنبة وأحمد عبد الوهاب.

ومسلسل “جت سليمة” دنيا سمير غانم محمد سلام، سامي مغاوري، هالة فاخر، خالد الصاوي، شيرين، محمد ثروت، غادة طلعت، وعدد آخر من ضيوف الشرف، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكي.

وسينمائيا عرض لها فيلم “هاشتاج جوزني” وتشترك في بطولته مع أمير المصري، دينا، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمد محمود، إسلام إبراهيم وريهام الشنواني، تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.

مايان السيد تنتظر فيلم “بضع ساعات في يوم ما”

مايان السيد تنتظر عرض فيلم “بضع ساعات في يوم ما” الذي انتهت من تصويره منذ فترة، والفيلم السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

كشفت مايان السيد مؤخرًا عن تفاصيل دورها في هذا الفيلم قائلة: “دورا صعبا جدا أرهقني كثيرا ومتحمسة أن يراه الجمهور، وهي فتاة تعاني من مرض في الأعصاب يجعلها تكرر الكلام، وأتمنى أن أكون قدمته بشكل صحيح حتى يفهمه الجمهور بشكل جيد، كما حدث مع شخصية “خديجة” في مسلسل “إلا أنا” .

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