وافق يوم 7 ديسمبر الجاري، عيد ميلاد الفنان محمود حميدة الـ 70، حيث ولد في عام 1953، وقدم العديد من الأعمال الفنية الهامة والأدوار البارزة.

زواج محمود حميدة السري

وفي ديسمبر 2020، قال محمود حميدة خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج السيرة عبر قناة dmc الفضائية: «أنا خليت إخواتى يتجوزوا جوازات تانية، وقلتلهم أنا هاتصدر للموضوع وملكوش دعوة بأى مصايب؛ لأن ميقدروش يقلوا لأبوهم كده، ودى كانت بجاحة منى.

وأضاف خلال لقائه ، أنا متزوج سهير من 38 سنة، ومها من 28 سنة، وجوازى بعد 10 سنين من الأولى مش طفاسة، ولكن ممكن نقول طبيت وحبيت؛ ولأنى مش بحب أعمل العلاقات اللى هى غير شرعية، وقلت أتجوز، وزوجتى التانية عندها ولدين، وده كان سبب خلانى أعلن الزواج رسمى ومشهر به، لأنه فى الأول كان فى السر.

محمود حميدة وزوجته الثانية

وتابع، فى يوم قريت فى الأخبار واحد راجل متزوج وكان مخبى على زوجته الأولى وعياله عمل حادثة ومات، والقاضى قال لولاد الراجل أن ملهومش ورث، فقلت بينى وبين نفسى أموت وعيالى ما يبقاش لهم أى حاجة، فقررت أخلى الجواز رسمى.

محمود حميدة وزوجته الأولى

محمود حميدة وزوجته

وعن أرتباطه بزوجته قال: «انا أول ما شوفت سوسو حسيت ان هي دي الست الوحيدة اللي ممكن تتجوزني وهو ده النصيب والصدفة رغم انه كنت لا انوي الإرتباط في هذا التوقيت».

وأوضح: «كنت رايح مع اخويا نخطب له اخت زوجتي الحالية ولما شوفت سوسو على حد وصفه شاورت عليها وقولت هي دي».

أعمال محمود حميدة

وحرص الفنان محمود حميدة خلال الفترة الماضية على نشر صور وفيديوهات من كواليس تصوير أعماله الأخيرة، منها فيلم مطرح مطروح الذي عرض في السينمات مؤخرا.

فيلم مطرح مطروح من بطولة الفنان محمود حميدة، ويشارك في بطولته كل من شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، سامي مغاوري، وهو من إخراج وائل إحسان، تأليف محمد عز، وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم “مطرح مطروح” في فترة الأربعينيات في مصر، في إطار من الحركة والكوميديا، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر.

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