صادف قبل أيام ومع بداية العام الجديد 2024 عيد ميلاد الفنان حسن الرداد الذي أكمل في 2 يناير عامه الـ40.

وتزامنا مع تلك المناسبة، سنأخذكم اليوم بجولة إلى فيلا حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، وهي مكونة من طابقين مع حوض سباحة خارجي، وتتمتع بديكور يجمع بين روح الشباب العصرية والأناقة الكلاسيكية والراقية، ما يدل على شخصية كل من النجمين المصريين.

منزل إيمي والرداد

من خلال الفيديو المنشور عبر السوشيال ميديا ومن خلال الصور التي جمعناها من حساب الزوجين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، يظهر واضحاً أن الفيلا صغيرة وهادئة، تتمتع بتصميم بسيط ولكن رغم ذلك نجد انها مبهرة ولافتة للأنظار برقي ذوقها ولمساتها الهندسية المميزة..

ريسيبشن الفيلا – الصور من حساب كل من حسن الرداد وايمي سمير غانم على انستقرام

تتمتع الواجهة بلون أبيض محايد يتناغم مع نقاء السماء لدرجة توحي بتلاحمهما معًا في ذلك الفضاء الواسع، كما أن ضوء النهار هنا كان قادرًا على إضافة بريق خاص للمبنى.

واجهة الفيلا – الصور من حساب كل من حسن الرداد وايمي سمير غانم على انستقرام

صممت غرفة معيشة حسن الرداد وايمي سمير غانم على الطراز الحديث، حيث انها تأتي على شكل حرف L باللاتينية. كما انها تتمتع بحالة من الهدوء والراحة من الصعب إنكارها، ويظهر ذلك بوضوح في ألوانها الناعمة المستمدة من ألوان الستائر والحوائط على حد سواء.

غرفة المعيشة – الصور من حساب كل من حسن الرداد وايمي سمير غانم على انستقرام

اعتمد النجمان هنا على مجموعة وسائد ملونة تزين الأريكة وتبعث فيها البهجة والحيوية، في محاولة لإخراجها من حالة الهدوء التي تسكنها

في غرفة المعيشة ايضا طاولة بتصميم مميز وسجادة زاهية وملونة، وكرسي عصري مريح خال من أية مساند..

الطابق السفلي للفيلا – الصور من حساب كل من حسن الرداد وايمي سمير غانم على انستقرام

يغلب على غرفة الطعام اللون البني، وهي مكونة من طاولة تحاوطها كراس ناعمة التصميم، مع عناصر إضاءة تعمل على إضافة الجمال على مكوناتها.

ومن هذه الصالة يظهر الطابق العلوي للفيلا من خلال وجود درابزين خشبي أنيق ينقل القاطنين نحو غرف النوم.

ايمي أمام الدرج – الصور من حساب كل من حسن الرداد وايمي سمير غانم على انستقرام

قد لا يأتي المطبخ بمساحة شاسعة، ولكنه كامل متكامل يقبع في بقعة صغيرة من الفيلا؛ وحداته بألوان هادئة كبقية المنزل، وفي الوقت ذاته عملية وشاملة لكافة أغراض الطبخ.

مطبخ أنيق وعصري – الصور من حساب كل من حسن الرداد وايمي سمير غانم على انستقرام

اختيار اللون البني لوحدات المطبخ موفق جدًا، فهو متناسق تمامًا مع لون الأرضية، كما استطاع أن يمنح المطبخ احساسًا بالوسع.

إيمي ودنيا مع صديقاتهما في الرسيبشن في الطابق السفلي من الفيلا – الصور من حساب كل من حسن الرداد وايمي سمير غانم على انستقرام

وتزوجت الفنانة إيمي سمير غانم من الفنان حسن الرداد في 4 نوفمبر 2016، في حفل زفاف كبير حضره حشد هائل من نجوم الفن والغناء؛ ورزق الثنائي قبل عدة أشهر بمولودهما الأول “فادي”.

إيمي سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد حسن الرداد: أجمل زوج وأحن أب

من جانبها، احتفلت الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الفنان حسن الرداد الذي وافق يوم 2 يناير.

ونشرت إيمي سمير غانم عبر حسابها على Instagram صورًا لها مع حسن الرداد وكتبت: “كل سنة وإنت طيب يا حسونة يا أجمل زوج وأحن أب في الدنيا، ربنا يخليك لينا”.

آخر أعمال حسن الرداد

حسن الرداد يعرض له في دور العرض السينمائية “بلوموندو” بطولة النجم حسن الرداد، ويشاركه في العمل ميرنا نورالدين و محمود حافظ و هاجر احمد و انجي وجدان و محمد محمود و سماء ابراهيم ، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

كما بدأ تصوير مسلسله “محارب” الذي يشارك به في رمضان 2024.

ومسلسل “محارب” من بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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