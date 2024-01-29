احتفلت عائلة الفنان اللبناني مروان خوري بعيد ميلاده الـ 55، بمشاركة زوجته ندى رمال، حيث فاجأه أقاربه بالحفل وقاموا بتوثيق المفاجأة في فيديو عفوي، أثار إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بتهنئته بعامه الجديد، وتمنوا له دوام السعادة.

عيد ميلاد مروان خوري

ظهرت ندى رمال في الفيديو الذي نشرته قناة “One TV Lebanon” عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، في ظهور خاص ومميز، كما ظهر مروان خوري وهو يقوم بتقطيع قالب الحلوى الخاصة بعيد ميلاده، وحوله أفراد عائلته وأشقاءه.

أشقاء مروان خوري

وفي وقت سابق ظهر مروان خوري مع اثنين من أشقائه الذكور في كواليس أحد البرامج الحوارية مع الإعلامي رودولف هلال.

صورة نادرة لـ مروان خوري مع شقيقيه – من كواليس أحد البرامج الحوارية مع الإعلامي رودولف هلال

ولاحظ الجمهور وعدد كبير من المتابعين ومستخدمى مواقع التواصل الإجتماعي، الشبه الواضح بين خوري وشقيقيه، حيث أكد الكثير أن لديهما نفس الإبتسامة وشكل العين وملامح الوجه، وأشاروا إلي ذلك في تعليقاتهم علي تلك الصورة.

عائلة مروان خوري

يُشار أن والد الفنان مروان خوري هو طانيوس خوري، ووالدته هي نسيم خوري، كما أن لدى مروان أربعة أشقاء؛ شقيقيتين إناث أكبر منه سنًا، وشقيقين ذكور أصغر منه سنًا واللذين ظهارا معه في إحدى القاءات التلفزيونية.

مروان خوري وزوجته في Joy Awards 2024

يذكر أن الفنان اللبناني مروان خوري قد حضر حفل توزيع جوائز الترفيه في نسخته الرابعة الذي أُقيم بالمملكة العربية السعودية في العاصمة الرياض، مع زوجته ندى رمال، وجاءت إطلالة الثنائي مختلفة ومتناسقة سوياً، حيث ظهرت رمال في فستان رمادي طويل وضيق به نقوش من نفس اللون ولكن بدرجة مختلفة، بدون أكمام، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، فاختارت أن تتركه منسدلاً على كتفيها، كما ارتدى خوري بدلة أنيقة من اللون الأسود مع ببيون من نفس اللون.

وحازت إطلالاتهما على إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا على أنهما من أبرز وأجمل الثنائيات في الحفل، وتمنوا لهما السعادة، حيث قال أحد في التعليقات: “أجمل ثنائي، الله يخليكن لبعضكن”.

حفل عيد الحب لـ مروان خوري

هذا ويحيي الفنان مروان خورى حفلا غنائيا يوم 13 فبراير المقبل فى دبي وذلك فى إطار جولته الفنية التى يقوم بها بمناسبة عيد الحب.

ويشدو مروان خورى بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهوره فى دبى سواء كانت القديم منها أو الحديث.

وكتب مروان خوري على الفيديو: “حتى لو بختار رجّع حياتي من الأوّل بختارك انتي.. عقبال 100 سنة سوا”.

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