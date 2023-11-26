يتزامن اليوم الـ 25 من نوفمبر مع عيد ميلاد الفنان الكبير خالد الصاوي الذى يعد أحد أهم الممثلين ممن امتلكوا بصمة خاصة جداً ظهرت فى أعمال مهمة وأدوار مختلفة تميزت بالتنوع الشديد، وهو ما يجعله من القلائل القادرين على تقديم مختلف الألوان الدرامية بتميز شديد.

زوجة خالد الصاوي

وتزامنا مع تلك المناسبة نستعرض لكم قصة حب وزواج خالد الصاوي ومى كُريِّم التي شبهها الجمهور بالفنانة “هنا الزاهد“

خالد الصاوي وزوجته

قصة حب كبيرة جمعت بين خالد الصاوي وبين مى كُريِّم ، دامت لمدة 3 سنوات قبل إعلان الخطبة، وبدأت منذ أول نظرة، وأول لقاء لهما كان خلال أحد مؤتمرات الحزب الشعبي الاشتراكي، وتحديدًا بلجنة الإعلام، حيث تعرفا على بعضهما البعض في الأيام الأولى من ثورة يناير، ثم تطورت علاقتهما مع الأيام والمواقف المشتركة التي جمعتهما معًا.

خالد الصاوي وزوجته

وعبر خالد الصاوي، عن حبه لزوجته مي كُريِّم، في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة، قائلاً: “تقارب روحي وذهني كبير أوي بيني وبينها، وعلى الرغم من فرق السن، أنا بحبها والسنين معاها بتعدي هوا، وعايش سعيد، أنا فعلًا اخترت الزوجة الصالحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

خالد الصاوي وزوجته

وكان الفنان خالد الصاوي، قد أعلن في عام 2012، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“، عن خبر خطبته من مي صبري زكي كُريِّم، نجلة الشاعر والمهندس مدحت صبري زكي، وجدها صبري زكي الذي كان يشغل منصب وزير الصحة في فترة سابقة، وجدها الأكبر هو قائد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسى الشهيد السكندرى السيد محمد كُرَيِّم.

وأقام الصاوي حفل زفافه وسط عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلاميين والشخصيات العامة، الذي كان أبرزهم الممثلة منى زكي والمخرج خالد يوسف والممثل خالد صالح ونهى العمروسي والمنتج السينمائي محمد العدل وشقيقه جمال وعدد كبير من الفنانين وأصدقاء العريسين.

وكانت مي كُريِّم زوجة خالد الصاوي، قد كشفت عن فارق السن بينهما، وذلك خلال لقائها وزوجها في برنامج “عرب وود” ، وقالت مي أن فارق العمر بينها وبين الفنان خالد الصاوي 19 ونصف عام، كما أشارت إلى أنها تنعم بحياة زوجية سعيدة، وإلى أن خالد ليس “سي السيد” في البيت.

أمنية خالد الصاوي في عامه الستين

وكشف الصاوي عن أمنياته في عامه الجديد حيث أنه من مواليد 25 نوفمبر عام 1963 قائلًا: بداية أشكر كل من هنئني بعيد ميلادي، أما عن أمنياتي الشخصية فأتمنى أن يحل السلام على فلسطين الحبيبة، وينعم أهلها وسكانها بالهدوء والراحة في حياتهم، وأن تتوقف المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المواطنين الأبرياء.

وأضاف خالد الصاوي قائلا: «أتمنى أن أظل مستظلا بنعم الله المتمثلة في الصحة والستر وراحة البال».

خالد الصاوي يشارك في موسم رمضان 2024 بـ «صدفة»

يذكر أن خالد الصاوي قد تعاقد أخيرا على المشاركة في بطولة مسلسل «صدفة» المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، وهو من بطولة ريهام حجاج، سلوى خطاب، رحاب الجمل، عصام السقا وجاري اختيار باقي الأبطال، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

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