أحتفل أمس الأربعاء الموافق 13 مارس المطرب التونسي صابر الرباعي بعيد ميلاده الـ57، فهو واحد من نجوم الغناء في الوطن العربى الذين استطاعوا التميز من خلال أغنياته التي أثرت في عدد كبير من جمهوره.

صورة صابر الرباعي مع أمه وزوجته

وتزامنا مع تلك المناسبة أعاد الجمهور تداول صورة حديثة لصابر الراباعي ووالدته وزوجته عبر منصات السوشيال ميديا

حيث سبق وأن نشرها الفنان صابر الرباعي عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“

وانهالت تعليقات المتابعين على الصورة وشاركوه الدعاء لوالدته وله بالتوفيق، كما أشاد فريق آخر بجمال زوجته ونعومتها، متمنين لهما دوام السعادة.

نشأته

ولد في صفاقس بـ تونس وهو أصغر إخوته واسمه الحقيقي “بركات” وقد أطلقت عليه والدته هذا الاسم ويعني انتهينا باللهجة التونسية، ولكن بعد أن كبرت تغير رأيها في الاسم.

أما اسم صابر فقد أطلقته عليه مربيته، تعلم من والدته الغناء ومن والده العزف على العود، لكن شغف صابر بالغناء بدأ عندما اختير في الشبيبة المدرسية، فسافر مع مدرسته إلى العراق وهو بعمر الحادية عشرة، قدم أغاني تراثية وحصلوا على المركز الأول، اشترى بالمال الذي فاز به آلة كمنجة.

عام 1984 شارك ببرنامج نادي المواهب وغنى أغنية تونسية بعنوان «خليك آه يا ليل» وحصل على المركز الأول، قرر دراسة الموسيقى لينمّي موهبته، فهو يرى أن الفنان ليس أداء فقط لكنه فكر، فدرس في المعهد العالي للفنون في تونس سبعة سنوات اختصاص عود بجانب إجادته لآلة الكمان.

سافر إلى مصر ودخل امتحان الإذاعة المصرية وكانت اللجنة تتكون من ملحنين أمثال، حلمي بكر وصلاح الشرنوبي وسيد مكاوي وكان يغني وهو مغمض العينين وعندما انتهى وفتح عينيه وجد الجميع يصفق ويبكي.

الجوائز الحاصل عليها

حصل صابر على العديد من الجوائز أهمها، الميكرفون الذهبي 1997 عن أغنية صرخة، جائزة أفضل مطرب عربي في لبنان 2004 عن ألبوم أتحدى العالم ، جائزة أفضل مطرب عربي في لبنان 2006 عن ألبوم أجمل نساء الدنيا ، جائزة أفضل مطرب عربي في الموريكس دور 2012 عن البوم صابر 2011، جائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان بياف 2015 .

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