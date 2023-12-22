يحل اليوم عيد ميلاد الفنان هاني شاكر، الذي عرف بلقب أمير الغناء العربي، والذي يعد له مسيرة فنية كبيرة استطاع ان يجعل لنفسه مكانه كبيرة في عالم الفن.

صورة نادرة من زفاف هاني شاكر

وتزامنا مع تلك المناسبة، نستعرض لكم صورة نادرة يعود تاريخها قبل 41 عاماً، للفنان الكبير هانى شاكر قد تم التقاطها من حفل زفافه علي زوجته الحالية “نهلة” اللذان تزوجا في عام 1982. وأكد الجمهور علي التغير الكبير الذي طرأ علي شكل الفنان .

زوجة هاني شاكر

ويحرص الفنان هانى شاكر علي مشاركة جمهوره ومتابعيه من خلال حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، بصوراً تجمعه بزوجته وأم أبنائه التى يكن لها الكثير من المحبه والتقدير مثلما يورد ذكره في كثير من لقاءاته الإعلامية، ودائما ما يشيد الجمهور بجمال زوجته الذي لم يتغير بمرور الزمن .

هاني شاكر وزوجته

محطات فنية في حياة هاني شاكر

كان أول من اكتشف صوت هاني شاكر هو الموسيقار محمد الموجي في نهاية عام1972. كان أول دخوله في عالم الفن عام1966، في فيلم السيد درويش. شارك مع الفنان الكبير عبد الحليم في أغنية بالأحضان حيث كان من ضمن الكورال. ظهر هاني في العصر الذي كان فيه الكبار يسيطرون على الأذن العربية. غنى له أول أغنية بعنوان “حلوة يا دنيا”، ويحكى أن هذه الأغنية عندما سمعها الناس في الإذاعة اعتقدوا أنها أغنية جديدة للعندليب الأسمر. آمن بموهبته كثيرون من الوسط الفني منهم، مأمون الشناوي، خالد الأمير، شادية، وردة، وعبد الحليم حافظ.

أشهر أغانيه

ومن أشهر أغانيه: “علي الضحكاية، متهدديش، بيسموكي القمر، تخسري، ما تلومش غيرك يا قلبين، غلطة، نسيانك صعب أكيد، لو بتحب، المفروض، الحلم الجميل، يا ريتني، لسه بتسألي، على باب القدس، بحبك أنا، بحبك يا غالي” و مؤخرا طرح أغنية ” فرق فى الإحساس ” بمناسبة عيد ميلاده اليوم .

لعب هاني شاكر بطولة 4 أفلام، هي:

“هذا أحبه وهذا أريده” في 1975، أمام نورا وحمدي حافظ، و”عايشين للحب ” بطولة نيللي، وإخراج أحمد ضياء الدين، و”عندما يغنى الحب ” أمام عادل إمام وصفاء أبو السعود، وإخراج نيازي مصطفى. والفيلم الرابع هو سيد درويش

وله على خشبة المسرح تجربتان، هما: “سندريلا والمداح” بطولة نيللي وحسن حسني ومحمد نجم، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسن الشامي. ومسرحية “مصر بلدنا

سبب ابتعاده عن التمثيل

كشف هاني شاكر سبب ابتعاده عن التمثيل، بعدما قدم في بداية مشواره الفني أعمالا سينمائية.

وقال هاني شاكر في لقاء مع برنامج It’s Show Time إنه بدأ التمثيل في فترة بداية السبعينيات كان وقتها لا زال يدرس في الجامعة، وقدم 3 أفلام، ثم في عام 1977 التحق بالجيش ولمدة عام لم يقدم أي عمل.

وتابع أنه بعد انتهاء فترة الجيش كان هناك مقاطعة الدول العربية لمصر، ولفترة طويلة لم يقدم أي أعمال، ثم في فترة الثمانينيات كانت الأفلام التي تعرض أفكار مختلفة وبعيدة عن الفيلم الموسيقي الرومانسي الذي سبق وقدمه، لذا لم يجد نفسه في السينما.

وأضاف هاني شكر موضحا أنه قد يقدم مسلسلا وليس فيلما، لأنه يحب المسلسلات التليفزيونية كثيرا، ويرى أن السينما الآن وجمهورها لا يشبهه، لكن إذا فكر في تقديم عمل سينمائي قال إنه سيكون كوميديا قائلا: “أنا أقدر أدي كوميدي، على بركة الله إن شاء الله أقدر أدي كوميدي أحب الهزار والفرفشة”.

وأكد هاني شاكر أنه يتمنى تقديم مسلسل تليفزيوني، وبعيدا عن الغناء ويكون مختلفا، مشيرا إلى أنه عرض عليه فكرة من فترة متمنيا أن يقدم عملا يفاجئ الجمهور.

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