أثارت زين كرازون، شقيقة الفنانة ديانا كرازون، موجة من الجدل بسبب ظهورها في فيديو جديد نشرته على “تيك توك” وتناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيدوهات “إنستغرام”. وبدت فيه وهي ترافق بالإيماء صوت رجل قبل أن تبدأ بالرقص على أنغام أغنية يؤديها.

وأطلق هذا موجة من الانتقادات والتنمر حيث اعتبر الكثير من المتابعين أنها تتخطى الحدود بالحركات التي تؤديها. ومما جاء في التعليقات على أحد الحسابات: “اتنمر ولا أستغفر؟” و”يا رب ثبت علينا العقل والدين” و”مره دمك ثقيل” و”استحيت في مكانها” و”الرقصة شو وضعها؟” و”الحمدالله على نعمة الثقل والرزانة والتربية الزينة”. ورغم هذا حقق المقطع أكثر من 125 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت مؤخراً على عائلة كرازون خلال الاحتفال بيوم زفاف ديانا حيث نشرت على المواقع الكثير من المقاطع التي تم تصويرها خلال الحفل. كما أثارت زين التساؤلات بسبب ما قالته عن أن ذلك لم يكن حفلاً وأنه فيديو قامت ديانا بتصويره مع معاذ.