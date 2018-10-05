في قرارٍ صادم.. الفاشنيستا اللبنانية غنى غندور تعلن طلاقها على “إنستقرام”

يبدو أنّ نشر نجمات “إنستغرام” والفاشونيستا لتفاصيل حياتهنّ عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لا حدود له، إذ تفاجأ الكثيرون بإعلان غنى غندور، إحدى أبرز مدوّنات الموضة و”اللايفستايل” اللبنانيات، طلاقها من زوجها طلال الداعوق في منشور على “إنستغرام” من دون سابق إنذار.

ونشرت غندور صورةً لها مع إبنتيها نور وياسمين، وأرفقتها برسالة قالت فيها: ” ‎كل بنت بتحلم بالنهار يلّي بتنغرم فيه وبتتزوج وبتبني عيلة … كنت محظوظة إنّي وقعت بحب طلال، و جِبت مَعو على الحياة ملاكين هنّي دنيتي وعمري كلّو، بَناتنا نور وياسمينا…”.



وتابعت غندور: “بس ببعض الأحيان، ما بتمشي الحياة مِتل ما خطَّطْنا و أوقات ما بِتكمِّل طريقك مع شريك حياتك، و كل شخص بيسلك طريق منفصلة… وأنا اليوم، عم بختبر الحياة كأم منفصلة مع جوهرتين، و بقلبي كل الاحترام للرجل يلّي رافقني لَحَدّ هالنقطة بالحياة”.

وختمت بالقول: “بدّي تعرف كل أم عم بتخوض هالتجربة، إنّو ب هاللحظة بِْشعُر بمسؤوليتك وخوفك من المستقبل المجهول … ما بعرف شو ناطرني وكيف رح تكون هالتجربة، بس بعرف إنو وجود بناتي بجانبي بيكفيني كون أكيدة إنّو كل شيء رح يكون بألف خير”.