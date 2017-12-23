في كواليس «حرب كرموز».. معركة دامية بين أمير كرارة وسكوت آدكنز فن

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نشر المنتج محمد السبكي، منذ قليل، صورة جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد “حرب كرموز”، ظهر خلالها برفقة الفنان أمير كرارة والفنان العالمي سكوت آدكنز ومايان السيد.

وظهر “أمير”، و”سكوت”، في هذه الصورة، والتي نشرها “السبكي”، عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام” بملابس مليئة بالدماء، وعلي وجههما بعض الجروح والندوب.

“حرب كرموز” بطولة أمير كرارة، وغادة عبد الرازق، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازي، ومحمد عز، ومايان السيد، وإيمان العاصي، وفتحي عبد الوهاب، وروجينا، قصة محمد السبكي، وسيناريو وإخراج بيتر ميمي.