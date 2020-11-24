اختلاف كبير وصادم طرأ علي ملامح نجمات العالم العربي من سن المراهقة وصولاً إلى الشهرة التي جعلت منهن نجمات في سماء الفن العربي. أسباب هذا الإختلاف والتغيير حتماً تعود الى عمليات التجميل المختلفة التي كانت كفيلة لجعل كل نجمة بملامح جديدة لا تمت بعمر المراهقة والملامح الطبيعية أي صلة. البعض منهن تتمنى لو تختفي صورها في سن المراهقة وقبل الشهرة، إلا ان أخريات تنشر صور طفولتها ومراهقتها دون أي مشكلة.

ومن بين هؤلاء النجمة المصرية “أنغام” التي كانت وما زالت إحدى جميلات الفن العربي، إلا أن بعد أن تناقل مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بحياة الفنانين، مقطع فيديو لها منذ ما يقرب من 25 عاما ظهرت من خلاله في بداية مشوارها الفني وقبل أن تجري عمليات التجميل التي أجرتها في وجهها وأسنانها، حيث حلت أنغام ضيفة علي أحد البرامج الفنية التي كانت تقدم قديما عبر شاشات التلفزيون المصري، وكانت تتحدث عن عمها المطرب الراحل عماد عبدالحليم.

وعلي الصعيد الفنى، طرحت أنغام مؤخراً ألبومها الخليجى “مزح”، الذى تعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين ومنهم، “سهم” و “صادق الشاعر”، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية “مزح” من ألحان “صادق الشاعر”، والشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى : “أناني”، “طاولة” من ألحان “صادق الشاعر” وثلاث أعمال أخرى وهى “ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه” من ألحان “سهم”.

كما نشرت الفنانة أنغام، صورة جديدة عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”، من كواليس تصوير كليب أغنية “ابطى علي”. وكتبت الفنانة أنغام، على الصورة، “ابطى علي وقلت راجع، ابطى علي وقلت للشوق راجع، متأكد إنه راجع القلب مغليه وأن الفراغ اللي ما بين الأصابع مخلوقن لكفه علشان يمليه.. #أنغام #Angham #ابطى_علي شوفوا كليبات البوم #مزح كاملة على قناة روتانا على اليوتيوب”.