تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع من تجهيزات حفل زفاف ابنة شقيق الفنانة ليلى علوي الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

زفاف ابنه ليلى علوى

ظهرت الفنانة ليلى علوي في مقطع، وهي تطلق زغرودة أثناء خروج ابنة شقيقها بفستان الفرح، وظهر عليها الفرحة الشديدة، وفي مقطع آخر كانت تشارك في تجهيزها للحفل.

تفاعل روّاد السوشيال ميديا مع المقاطع المتداولة وأبدوا إعجابهم بعلاقة ليلى علوي بابنة شقيقتها.

ليلى علوي تدعو لعمل فيلم عالمي عن فلسطين

من جهة أخرى، حرصت ليلى علوي على المشاركة فى إحدى ندوات المهرجان التى تقام فعالياته حتي يوم 28 من شهر اكتوبر الجاري ودعت خلال هذه الندوة لتقديم عمل فني ضخم.

وأضافت ليلي علوي خلال هذه الندوة أنها على أتم الاستعداد لعمل فيلم عربي عالمي يتحدث عن القضية الفلسطينية وتشارك فيه بدون أجر.

فيلم “آل شنب”

من جهة أخرى، تنتظر الفنانة ليلى علوي، طرح فيلمها الجديد فيلم آل شنب، والذي كان ينتظر عرضه في أكتوبر الماضي، بمهرجان الجونة السينمائي، قبل أن يتم تأجيل المهرجان بسبب الحرب على غزة.

فيلم “آل شنب” بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير جلال الزكي، مصممة ملابس ناهد نصر الله، مهندسة الديكور ياسمين عاطف شهيرة ناصف، منتج فنى أحمد عبدالله ، بروديوسر رشا جودت، مخرج منفذ سارة كريم، مونتاج خالد معيط، ومهندس صوت مصطفى شعبان.

آخر أعمال ليلى علوى

الفيلم من بطولة ليلي علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مي الغيطي، فرح الزاهد، جوهرة، والفيلم من تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

شوجر دادي يعد التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل 2021، الذي حقق نجاحًا في مصر والعالم العربي.

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