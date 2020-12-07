كشفت الفنانة المصرية ​شريهان​ في مقابلة نادرة لها، تفاصيل عن طفولتها، وأسباب عدم قدرتها على الإعتماد على نفسها، حتى وفاة والدتها عام 1987.

وظهرت شريهان بكامل تألقها وجمالها، وتحدثت خلال المقابلة عن طفولتها، قائلة: “اتولدت للأسف طفلة أكثر من مدللة، والدتي لم تعلمني كيف أعتمد على نفسي، وصلت إلى مرحلة كان والدي يجعلني مدللة أكثر من اللازم كل طلباتي مجابة، وهذا أحيانا أمر خاطئ”.

وأضافت: “بعد وفاة والدي كانت حياتي مستمرة، لكن بعد وفاة والدتي (عام 1987) لم أكن أستطيع القيام بأي شيء حتى أبسط الأشياء، لم أكن أعرف أن أضع بنزين في السيارة، أو أتعاقد، أو أتحمل مسؤولية منزل”.





