تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر للفنان المصري الراحل ” عمر الشريف ” في لقاء له يتحدث من خلاله عن إعجابه وحبه الشديدين للشيخ ” محمد متولي الشعرلوي ” .

فقال عمر الشريف في مقطع الفيديو إنه كان حريصا على متابعة برامج الشيخ الشعراوي بإنتظام خلال فترة تواجده في مصر .

وتابع : ” الشيخ الشعراوي ده كنت بعبده لأسباب معينة .. أولها إنه كان ممثل هايل وعاجبني الطريقة اللي كان بيفهم بيها الناس اللي قاعدين قصاده وبيفهمني أنا كمان وأنا بتفرج عليه في التليفزيون .. كان بيفهمني الدين وبيعلمني اللغة العربية ” .

وأضاف : ” في نظري أنا كان أحسن واحد يعرف اللغة العربية وعارف كل حاجة .. ولما يقول الكلام المكتوب في الكتاب الكريم بيفسره للناس باللغة الدارجة ويتكلم زي الفلاحين ” .

واستكمل عمر الشريف عن متابعته للشيخ الشعراوي قائلا : ” أنا مفوتلوش ولا درس واحد مفيش يوم من الأيام فيه برنامج للشيخ الشعراوي وأنا مش موجود قدام التليفزيون .. كان لذيذ أوي لإنه كان بيشرح بالطريقة اللي الناس تفهمها .. كان أحسن ممثل في العالم بيعمل تمثيل وهو بيشرح فبيخلي فيه تسلية مش مجرد كلام بيتقال ” .