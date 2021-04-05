قدّمت النجمة الإماراتية أحلام هدية خاصة الى السيدة عهد بنت عبد الله البوسعيدية، حرم السلطان العماني هيثم بن طارق، وهي عبارة عن أغنية من كلمات حسان العبيدلي، وألحان ماجد المخيني، وتوزيع هشام السكران.

وشاركت أحلام متابعيها على تطبيق “إنستغرام” مقطع فيديو قصيراً ظهرت فيه صاحبة الميلاد بكامل أناقتها وكُتبت خلفها عبارة “سلطانة السلاطين”، وقدّمت لها أغنية بعنوان “الجليلة”… وعلّقت على المقطع قائلةً: “من بنت الإمارات أهدي السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية حفظها الله بمناسبة عيد ميلادها… كل عام ودمتِ لعُمان الأم الحنون. مع التحية”.

وتفاعل الجمهور عموماً والعمانيون خصوصاً مع ميلاد حرم السلطان هيثم، مدشّنين وسماً بعنوان “السيدة الجليلة” غرّدوا خلاله بمنشورات عدة تعايد حرم السلطان العماني وتهنّئها بميلادها.

من جهة ثانية، لا تزال أغنية “حزين” للفنانة الإماراتية أحلام تحقق رقماً قياسياً في عدد المشاهدات على “يوتيوب”، إذ حصدت أكثر من 26 مليون مشاهَدة خلال شهرين من طرحها، وهي من كلمات الشاعر الراحل مساعد الرشيدي، وألحان سهم.