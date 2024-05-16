شوّقت الفنانة ميريام فارس الجمهور من خلال نشرها عدة صور عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستجرام من داخل احد الاستديوهات.

وعلقت ميريام على الصور بأنها ستُشارك في حدث عالمي وليس أغنية. وأطلت في الصور بإطلالة كاجوال وهي تحمل ورقة كُتب عليها اسمها.

ميريام فارس في أحدث ظهور

الا انها بدت في إحدى الصور وهي تمد لسانها، الأمر الذي عرّضها للانتقاد واعتبر البعض انها حركة بذيئة.

وكالعادة منعت ميريام خاصية التعليقات على منشورها.

تكريم ميريام فارس

وقالت ميريام فارس في رسالة مؤثرة لجمهورها خلال تكريمها: “حلو الانسان يتكرم وهو عايش وبعمر صغير، وهذا التكريم بالنسبة لي لأنه من بلدي لبنان بيختصر كل العشرين سنة في مشواري، لأن أول البوم ليا وأول أغنية من عشرين سنة، وخلال العشرين سنة ركزت وصممت ومشيت لقدام”.

وأضافت: “لما بتكون بعز عطائك ما بتتخيل ان ممكن يجي شي ويكسرك أنا انكسرت وقعدت بفرشتي أربع سنين ووصلت لوقت أني ما هقدر أعمل أحلى شي بحياتي وهو المسرح، وتخليت أني مش هقدر أغني ولا أرقص ولكن على قد ما كانت إرادتي قوية وحبي لعائلتي وأهلي كبير وقد ما كان فني وموهبتي أقوى من وجعي وقفت وركضت حتى حقق حلمي

حفل الفنانة ميريام فارس

يذكر أن، الفنانة ميريام فارس أقامت آخر حفلاتها يوم 13 من إبريل الجاري، بقبرص ضمن احتفالات عيد الفطر.

وأقيم حفل ميريام فارس داخل أحد أشهر الفنادق الكبرى هناك وروجت الشركة المنظمة للحفل من خلال طرح البوستر الدعائي له.

وقدمت ميريام فارس خلال الحفل باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني ألبومها الجديد.

آخر أعمال الفنانة ميريام فارس

وكانت أغنية “تزلزلها” آخر أعمال ميريام فارس الغنائية، وهي من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، ولقد حققت الأغنية نجاحاً جماهيرياً كبيراً بمجرد طرحها.

وتضمن كليب «تزلزلها» لقطات رقص وأجواء صاخبة من حفلها الذي أحيته مؤخرا، ضمن فعاليات موسم «الجيمرز» في السعودية، وهو من تأليف وألحان يوسف العماني، وتوزيع حسام الدين، وإخراج ميريام فارس.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »