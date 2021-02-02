يواصل الفنان المصري ​أحمد الفيشاوي​ إثارة الجدل مع زوجته ​ندى كامل​، وتحديداً بنشرهما الصور واللقطات الحميمة التي تجمعهما، وهو الأمر الذي يعرضهما دائماً للكثير من الإنتقادات اللاذعة،

ومن ناحية أخرى، كان كشف الفيشاوي مؤخراً عن عدد زيجاته، مشيرا إلى أن زيجته الحالية هي الخامسة، وتزوج من سورية وألمانية ومصرية، لكنه لا يستطيع إعطاء رأيه أو عقد مقارنة بينهن.

وخلال حلوله ضيفا على برنامج “ليلة الخميس”، قال الفيشاوي إن الزواج بالنسبة له لا يرتبط بميعاد أو يوم، هو قدر يشعر بالحب ويتزوج، وبالنسبة لزوجته الحالية ندى الكامل فلم يحب أحداً مثل حبه لها.







