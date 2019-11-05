قبلة بطلي “زهرة الثالوث” تتصدر الترند في تركيا وتوصف بـ “أطول قبلة” و”القبلة النارية”

تصدر مشهد قبلة جمعت بطلي مسلسل “​زهرة الثالوث​” الممثل التركي أكين أكونوزو (ميران) والممثلة التركية ايبرو شاهين (ريان) الترند في تركيا، وأثارت جدلاً واسعاً بين المتابعين، إذ أنه تمّ إطلاق عدد من التوصيفات عليها منها “القبلة النارية” و”أطول قبلة” في الدراما التركية و”القبلة التي لا تنتهي”.

وتصدّرت القبلة الترند على “يوتيوب” في تركيا، وحقّقت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة في وقت قصير، وتم تداول المقطع بكثرة.

وكان من بين التعليقات من إنتقد هذا المشهد، وتساءل عن موقف هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية التي تصدر غرامات على الأعمال الدرامية لمخالفتها بعض الشروط، إزاء هذه القبلة التي دامت عدة دقائق على الشاشة وتجاوزت الحدّ المسموح به لمشهد قبلة على شاشة التلفزيون.