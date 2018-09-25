قبلة ساخنة من الفيشاوي لزوجته على السجادة الحمراء في الجونة… فيديو

وصل الفنان أحمد الفيشاوي لمدينة الجونة لحضور العرض الأول لفيلمه الجديد “عيار ناري” على هامش مهرجان الجونة السينمائي.

وعلى السجادة الحمراء التي يسير عليها النجوم للوصول إلى صالة عرض الفيلم، قام بتقبيل زوجته أمام الجميع.

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تدور أحداث “عيار ناري” في اشتباكات لاظوغلي، تصل جثث الضحايا إلى المشرحة وبينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني من مشكلات عائلية ليثير بتقريره جدلا بل هوسا شعبيا وإعلاميا، وتطاله الاتهامات السياسية والأخلاقية. يبدأ الطبيب رحلته بمعاونة صحفية متحمسة لإثبات صحة تقريره حيث يتغير مفهومهما عن معنى الحقيقة واليقين وما يؤمنان به من مبادئ ومعتقدات، ويضعهما أمام معضلة أكبر تحتاج إلى اتخاذ قرار.

الفيلم من إنتاج شركة iProductions وفيلم كلينك منتج مشارك، ويضم أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان، ويضم فريق عمل الفيلم مدير التصوير عبد السلام موسى، ومصممة الملابس ناهد نصر الله، ومصمم الديكور علي حسام علي، والمنتج الفني أحمد يوسف، مونتاج أحمد حافظ، مهندس الصوت أحمد عدنان، مكساج أحمد أبو السعد، موسيقى تصويرية أمين بوحافة، إشراف عام أحمد فهمي.