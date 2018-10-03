قبل بلقيس… هؤلاء النجوم غنّوا لأولادهم أجمل الأغنيات ايضا!

طرحت الفنانة بلقيس فتحي أغنية جديدة تُهديها لطفلها تركي بعنوان “أهلا يا ماما” بعدما قامت بالترويج لها منذ أيّام معدودة.

وهذه الخطوة الفنية ليست جديدة إنما هناك عدداً من أهم نجوم الغناء الذين أهدوا أولادهم أغنيات خاصة وإليكم أبرزها:

لعل أشهر تلك الأغنيات هي للشحرورة صباح حين تغنّت بكلمات :”حبيبة أمها..يا أخواتي بحبّها..دي حبيبة أمها”، من كلمات حسين السيد وألحان الموسيقار فريد الأطرش، وهي الأغنية التي أهدتها لإبنتها هويدا وقدّمتها ضمن أحداث فيلم” الليالي الدافئة”.

كما قدّمت الأسطورة صباح بعد سنوات عديدة أغنية “أمّورتي الحلوة” لإبنتها التي شاركتها التمثيل في فيلم “نار الشوق”.

ومن النجمات المُعاصرات، نذكر أغنية النجمة الذهبية نوال الزغبي لكريمتها الكبرى تيا عام 1998 وتقول بعض كلماتها: “يا تيا نوّرتي هالبيت ..ما بعرف مدري شو حسيت .. لما شمّيتك وضميت … متل اللّي حالو لحالو ضم ما بعرف شو اللّي غيّرتي”، أيضاً أغنية “يا بنات” التي أهدَتْها النجمة اللبنانية نانسي عجرم لكريمتيْها، إضافة إلى النجمة اللبنانية كارول سماحة إذ أهدت إبنتها أغنية تحمل إسمها أي تالا.

بدورها النجمة اللبنانية ميريام فارس، قدّمت أغنيتها لإبنها جايدن، وغنّت له وهو “غافي حبيبي غافي دخلك يا شفافي ما تحكي ولا حتى كلمة بتوعيه، يارب بترجاك تمرقني بأحلامه، حتى يعرف شو عامل بقلبي غرامه وهواه”. مع العلم أنّ هذه الأغنية كانت قد طرحتها ميريام منذ عدة سنوات قبل زواجها وإنجابها لكنها قرّرت لاحقاً تصويرها على شكل فيديو كليب يحتوي على مشاهد حقيقية مع ابنها “جايدن”.

لا تتوقّف هذه النوعيّة من الأغنيات على نجمات الغناء إنّما أيضاً غنى النجم المصري تامر حسني لإبنته الكبرى تاليا ليصف مشاعر الأبوّة فيقول:”ياه على أول مرة سمعت أنا صوت خارج منها.. ياه على أول خطوة وانا رايح خايف أشيلها..ياه على أول بصّة بصيتها وعيني في عينها.. ياه على أول مرة تلمسني حبيبتي بإيدها”.

فضلاً عن ذلك، لقد أهدى الفنان المصري عمرو دياب كل أحد من أولاده أغنية خاصة سنسرد تفاصيلها في مقالات أخرى، وتنضم اليوم الفنانة بلقيس فتحي لقائمة النجوم الذين أهدوا أولادهم أغنيات خاصة.

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