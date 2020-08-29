شهد الوسط الفنى على مدى عدة سنوات، عددًا كبيرًا من قصص الحب والعلاقات بين المشاهير، بعضها يحرص طرفيها علي إبقائها سراً، وبعضها يتم تداولها فيما بعد بين الجمهور وفي الأوساط الفنية، ولكن القاسم المشترك بين تلك العلاقات أنها غالبًا ما تنتهي بالفشل، قبل أن يعرف الجمهور أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، ثم انفصل كل منهما عن الآخر بهدوء، وتراوحت أسباب الانفصال وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها فى معظمها دارت حول الغيرة أو اختلاف الطباع أو عدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفنى، وغيرها الكثير من الأسباب، ويستكمل الآن كل منهما حياته مع شخص آخر.

ومن أبرز هؤلاء الفنانين، النجمة منى زكي الذي ترتبط بأسم زوجها الفنان أحمد حلمي، لكن ما لا يعرفه البعض من متابعيها أن الفنانة منى زكي كانت مخطوبة لزميلها الفنان “محمد الشقنقيري”، نجل المخرج الكبير “إبراهيم الشقنقيري”، وذلك فى بداية حياتهما الفنية عام 1993، إلا أنه تم فسخ الخطوبة لأسباب لم يعلن عنها فى حينها، فيما خرج كل طرف ليؤكد أنهما سيظلان أصدقاء، وأن أسباب فسخ الخطوبة من الأمور الشخصية، التى لا يجوز الحديث عنها.

منى زكي خرجت بعد ذلك فى أحاديث صحفية لتؤكد أنها كانت فى عمر الـ16 عامًا، عندما تمت خطبتها للشقنقيري، وهو عمر لا يسمح بالاختيار والتفكير السليم، لأن الفتاة فى هذه السن لا تعى مثل هذه الأمور وأن «الزواج قسمة ونصيب». وبعدها تزوّجت منى زكي من الممثل الكوميدى أحمد حلمي عام 2002، فيما تزوج الشقنقيري فتاة من خارج الوسط الفنى.

وعلي الصعيد الفنى، تعود الفنانة منى زكي قربياً إلى السينما بعد غياب 3 سنوات من خلال “فيلم الصندوق الأسود”، ويشاركها بطولته محمد فراج، وشريف سلامة، وأسماء جلال، ومصطفى خاطر، وأخرون من النجوم، تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل، تدور أحداث الفيلم حول امرأة حامل تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها.

“فيلم الصندوق الأسود” تدور أحداثه حول تورط منى زكي خلال الأحداث حينما تتعرض للخطف من قبل “هجام” ويجسده الفنان محمد فراج و”سارق”، ويجسده الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسى في الفيلم.