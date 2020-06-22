فُجع الوسط الفنى في بوليوود والجمهور حول العالم خلال اليومين الماضيين، بخبر وفاة النجم الهندي “سوشانت سينغ راجبوت”، البالغ من العمر 34 عاماً، والذي عثرت الشرطة الهندية عليه منتحراً بطريقة مآساويه حيث شنق نفسه داخل منزله بمدينة باندرا في مومباي. وأوردت التحقيقات أنه كان يعانى من الإكتئاب الحاد.

لكن راجبوت لم يكن الفنان الوحيد الذي أنهى حياته منتحرًا، فقد سبقه العديد من النجوم والنجمات لأسباب مختلفة، والتى أحدثت وفاتهم بهذه الطريقة صدمات متتالية بين الأوساط الفنية في السنوات القليلة الماضية، ولعل أبرز هؤلاء مغنية البوب الكورية الجنوبية “سولي” التي فارقت الحياة في منتصف أكتوبر 2019، عن عمر ناهز الـ 25 عاما، بعدما عثر عليها وكيل أعمالها منتحرة داخل شقتها .

والفيديو التالي سوف يعرض لكم مجموعة من النجوم والنجمات، الذين قرروا أنهاء حياتهم أنتحاراً بطرق مآساوية .