أعلن الفنان ” حجاج عبد العظيم ” يوم الجمعة الماضية عن وفاة شقيقته السيدة ” فاطمة عبد العظيم ” .

فكتب حجاج عبد العظيم في منشور له عبر حسابه على مقع فيس بوك : ” أختى الغالية الحنونة التى كانت بمثابة الأم .. فاطمة عبد العظيم .. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة .. مع ألف سلامة يا غالية ” .

وحرص الفنان ” هاني رمزي ” على تقديم التعازي ومواساة الفنان حجاج عبد العظيم كاشفا عن أن الأخير كان قد تلقى خبر وفاة شقيقته قبل دقائق من العرض المسرحي لمسرحية ” أبو العربي ” .

وأشار هاني رمزي إلى أن حجاج عبد العظيم أصر على تقديم العرض على الرغم من إنهياره وحزنه من أجل إسعاد الجمهور .

فكتب عبر حسابه على فيس بوك قائلا : ” تحية للفنان حجاج عبد العظيم لأنه تحمّل آلامه وصدمة خبر وفاة أخته قبل العرض المسرحي لمسرحية ” أبو العربي ” بدقائق وأصر على أن يُقام العرض رغم انهياره ” .

وتابع هاني رمزي : ” وقال لي: الجمهور ذنبه إيه .. وبالفعل قام بدوره حتى أُسدل الستار .. هذه هي إحدى معاناة الفنان أن يسعد الناس رغم حزنه .. عزائي لك ولأسرتك والبقاء لله ” .