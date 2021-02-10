تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشرات البحث منذ أيام بعد عقد قرانها بالداعية معز مسعود، وسط تكاثر الأحاديث بين جمهور السوشيال ميديا عن عدد زيجات الداعية، وكذلك الفنانة التي أثارت الجدل كثيراً عند إعلانها ارتداء الحجاب وبعد خلعها له وإعلانها العودة مرة أخرى للفن ثم التفكير في الأمر لفترة أخرى.

وهذا ما دفع بالجمهور العديد من المتابعين والمحبين للفنانة حلا شيحة في البحث عبر جوجل ومحركات البحث الأخري حول زيحاتها السابقة وعدد أبنائها خاصة من زوجها السابق الكندي يوسف هاريسون، بعد زواج استمر حوالي 12 عاما وأثمر عن أربعة أبناء.

ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن أول أزواج الفنانة حلا شيحة كان النجم المصري “هاني عادل” الذي تزوجته في فبراير 2006 في حفل عائلي هادئ، بعد قصة حب كبيرة. ورغم الحب لم تنجح العلاقة وحدث الطلاق قبل الزفاف بأيام، وذلك بسبب سوء فهم كبير بينهما قالت حلا عنه إنها لن تستطيع أن تكمل حياتها معه، فيما أكد هاني عادل على استمرار حبه واحترامه لحلا ونفى أن يكون قد ارتبط بها لتحقيق شهرة لفريق وسط البلد مثلما أشار البعض وقتها.

صورة من عقد قران الفنانة ” حلا شيحة ” علي المطرب ” هاني عادل ” عام 2006

أما عن الزيجة الثانية لـ حلا شيحه فهو الكندي المستشرق والذي تزوجته حلا في العام 2008، واعتزلت بعدها العمل الفنى وأرتدت النقاب، وعاشا معاً قرابة 12 عاماً ولكنهما أنفصلا وقالت حلا في تصريحات سابقة، إن الطلاق وقع في بداية 2019 وحدث الانفصال الفعلي آنذاك في ظل تكتم شديد من الطرفين حرصا على الصحة النفسية لأولادهما، ورددت مصادر قريبة من حلا، أنها قررت الطلاق منذ فترة بسبب ضغط زوجها يوسف عليها عقب خلعها الحجاب، إذ كان يريد منها العودة لحياتها التي عاشتها لمدة 12 عاما بالحجاب.

زوج حلا شيحة السابق ” يوسف هاريسون” وأبنائهما الأربعة

أما الزيجة الثالثة للفنانة حلا شيحة، والتى أحتفلت بها الأوساط الفنيّة أول أمس، فهي من الداعية الإسلامي الشهير “معز مسعود” الذي يبلغ من العمر 42 عامًا، وبدأ رحلة بحثه في العلوم الإسلامية منطلقاً من مدينة نيويورك، وبعدها قدم عدة برامج إذاعية وتلفزيونية دينية مشهورة منها برنامج : (الطريق الصح، ثورة على النفس)، وآخر برامجه كان(خطوات الشيطان) كما أنه أشتهر سابقاً بزيجاته المتعددة التى أشهرها من الفنانة شيري عادل.

الصورة الأولى من زواج حلا شيحة ومعز مسعود

وفي أول تعليق له بعد عقد القران نشر الداعية معز مسعود، صورًا من حفل عقد قرانه على الفنانة حلا شيحة، والذي أقيم مساء الاثنين، بأحد الفنادق المطلة على النيل. وعلّق معز على الصور التي نشرها عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، قائلا: “استمر في الابتسام والتألق حبيبي”.

وبدأت قصة الحب بين حلا شيحة ومعز مسعود يوم 13 يونيو، عندما نشر الأخير صورة له بالجيتار عبر حسابه “إنستجرام”، وعلّقت “حلا” عليها قائلةً: “هاي معز.. مين واخد الصورة”، ليرد قائلا: “شخص مهم أوي”. وترددت بعدها وجود علاقة عاطفية تجمع بين حلا ومسعود، ولم يخرج أي منهما لتأكيد أو نفي ذلك.

وكان معز مسعود قد أثار الجدل، يوم 2 ديسمبر الماضي، حول علاقته بحلا شيحة، عبر حسابه بموقع “إنستجرام”، حيث أهداها أغنية بصوته بعنوان: “المقاتل”، وعلّق عليها: “لقد سجلت أغنيتي التي كتبتها عام 2007 وهي إهداء لكِ يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن”. وأعادت “حلا” نشر الأغنية، وعلّقت: “أشعر بكل كلمة فى أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لي.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكنني الانتظار لرؤية كل شيء”، وهو ما أكد حقيقة علاقتهما.