نشرت الفنانة ” رانيا يوسف ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفييدوهات ” إنستجرام ” أعلنت من خلاله عن دعمها لفريق النادي الأهلي المصري قبل مباراته مع فريق نادي الزمالك المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم غد الجمعة .

وظهرت راينا يوسف في مقطع الفيديو وهي ترتدي تي شيرت النادي الأهلي وتحمل العلم الخاص بالنادي وترقص على أغنية ” الأهلي ” للمطرب الشعبي سعد الصغير .

وكتبت رانيا في تعليقها على الفيديو : ” الثالثة شمال بتهز جبال وبأعلي صوت دائما بنشجع الأبطال .. الأهلي بطل أفريقيا بإذن الله .. شجعوا الأحمر .. لا للتعصب ” .