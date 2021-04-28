شاركت الفنانة المصرية ياسمين عبر العزيز متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد غازلت فيه زوجها الفنان أحمد العوضي حيث تضمن الفيديو صورة لهما وهو يقبّلها .

وتضمن الفيديو، الذي نشرته ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على انستغرام، صورا لهما من مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي يعرض حاليا خلال شهر رمضان.

ويشارك كل من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في بطولة المسلسل الرمضاني “اللى مالوش كبير”.

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عددا من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، واللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.