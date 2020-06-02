كثيراً من الناس لايعرفون أن هناك بعض الفنانين المصريين لهم أشقاء توائم ،حيث أنهم غالباً ما يكونون بعيداً عن الأضواء، ولم يظهروا إلا نادراً وفي المناسبات الخاصة جداً، ولم يعرفهم سوى قلة قليلة من الأهل والأصدقاء والمعارف.

ولكن من وقت إلي آخر نتفاجأ بصور تجمع هؤلاء الفنانين بتوائمهم، ويكون بين هؤلاء الفنانين و توائمهم درجة عالية من التطابق يصعب معها أن نجد أي اختلاف بينهم، ومن أبرز هؤلاء الفنانين الفنانة “نجلاء فتحي” وتوأمها منى، التى عُرض عليها الدخول إلي عالم الفن والتمثيل لكنها رفضت، وظلّت بجوار توأمها دون أن تلتقطها كاميرات “المصورين، إلا أنها وقعت فريسة سهلة للكاميرات خلال حفل زفاف “ياسمين أبوالنجا” ابنة شقيقتها، وعدد آخر من الفنانين الذين لديهم أشقاء توائم .

والفيديو التالي سوف يعرض لكم بالتفصيل عدداً من هؤلاء النجوم الذين يحظون بأشقاء توائم نسخة طبق الأصل منهم .