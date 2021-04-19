نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة لإحدى قريباتها لمناسبة يوم ميلادها، وأرفقتها بالتعليق: “يا شام… كل سنة وانت احلى وأهم الصبايا”.

وأطلقت بهذا موجة من التعليقات حيث تساءل الكثيرون عن صلة القرابة التي تجمعها بالطفلة، علماً أن الأخيرة تحمل اسم عائلة فواخرجي. ورأى بعضهم أنها قد تكون ابنة شقيقها من دون التأكد من ذلك.

لكن أكثر ما أثار الاهتمام فهو جمال الطفلة الذي ركزت عليه غالبية التعليقات، ومما كُتب فيها: “بتشبهك حلوة متلك” و” الله يخليلك هذه الياسمينة” و”هي مو بنتها يمكن قريبتها ماعندها بنات” و”بتشبهك” و”شو حلوة”.

ويُشار إلى أن سلاف كانت قد واجهت موجة من العتب من محبيها بسبب ظهورها في صور بدت فيها وهي تقف على الشاطئ مرتديةً فستاناً خفيفاً مفتوحاً في جزئه الأسفل. وتبين أنها نشرت الصور من قبل على حسابها الخاص في التطبيق وأرفقتها بالتعليق: “بين البحر وسلاف حكايات بعيدة… مسيجة بالعزيمة والجمال”… وفيما أثنى البعض على جمالها وجاذبيتها، عاتبها البعض الآخر على ظهورها بإطلالة اعتبروا أنها جريئة ولا تناسبها.